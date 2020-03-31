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Б. Игнатьев — о снижении зарплат игроков «Барсы»: «А что делать „Уфе“?»

сегодня, 19:34

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение игроков «Барселоны» пойти на понижение зарплат на 70%.

Поступок игроков «Барселоны» — хороший, человеческий пример. Его можно брать за основу, но не берусь кому-то что-то рекомендовать. Не стоит кого-то критиковать, говоря о том, что игроки в Испании пошли на такой ход, а наши нет. У всех есть свои контракты, они подписаны обеими сторонами, и их нужно уважать. Кроме того, в командах зарплаты разные. А как поступать «Уфе»? Или тому же «Тамбову», у которого вообще мизерные оклады. Посмотрим, какое решение примут наши клубы, но его в любом случае нужно уважать.

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andrefino13
andrefino13
сегодня в 20:16
Я вообще не понимаю, откуда такие зарплаты в футболе, особенно в нашем. Сейчас нефть 25, посмотрим какой запас прочности у шейхов, наших и зарубежных.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:08
мало ??пусть на стройку идут работать !!! с футболом у них не очень получается))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:58
Высосал из пальца "проблему", о которой никто не заикался. Не только не заикался, но и не думал.
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