Б. Игнатьев — о снижении зарплат игроков «Барсы»: «А что делать „Уфе“?»

Бывший тренер сборной России прокомментировал решение игроков «Барселоны» пойти на понижение зарплат на 70%.

Поступок игроков «Барселоны» — хороший, человеческий пример. Его можно брать за основу, но не берусь кому-то что-то рекомендовать. Не стоит кого-то критиковать, говоря о том, что игроки в Испании пошли на такой ход, а наши нет. У всех есть свои контракты, они подписаны обеими сторонами, и их нужно уважать. Кроме того, в командах зарплаты разные. А как поступать «Уфе»? Или тому же «Тамбову», у которого вообще мизерные оклады. Посмотрим, какое решение примут наши клубы, но его в любом случае нужно уважать.