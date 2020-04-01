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Насадюк: «„Луча“ летом уже бы не существовало и без коронавируса»

сегодня, 11:39

Вице-капитан владивостокского «Луча» Максим Насадюк прокомментировал решение властей о прекращении финансирования клуба и переход команды в ПФЛ.

Мы все были шокированы решением губернатора. У нас единственный регион, где решили вообще убрать профессиональный спорт. Я понимаю, что это решение назревало, но для нас это всё равно неожиданно. С ребятами ещё не виделись, мы на самоизоляции, но вопросов ещё много. Впереди просто пропасть неведения.

Футбольного клуба «Луч» уже не будет. Не могу предположить, год это или больше, но план у руководства должен быть. Может пойти цепная реакция – возможно, мы первые, но не последние, кого эта проблема коснётся. Сейчас нужно было исходить из ситуации с коронавирусом, дай бог, чтобы сработала изоляция, чтобы распространение пошло на спад. И если всё получится, то не вижу смысла закрывать клубы. Но сейчас мы не знаем, что будет через два месяца.

На сегодняшний день команда существует, заработную плату никто не отменял. А что будет дальше, обсудим с руководством. Видимо, придётся искать новый клуб. Не пропадём. Есть ли надежда, что губернатор поможет и всё ещё поменяется? Даже не верю в это. В футболе точно не поменяется – клуб будет закрыт. В коронавирусе просто нашли повод, чтобы прикрыть клуб? Есть ощущение, что и без этого повода команды летом уже бы не существовало.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:16
Агония длилась бы подольше.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 11:40
Очень жаль.
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