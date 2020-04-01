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Спортдиректор «Луча»: «Помочь в данной ситуации может только губернатор»

сегодня, 11:39

Спортивный директор «Луча» Андрей Скорочкин прокомментировал информацию о прекращении финансирования клуба.

В сезоне-2020/21 профессиональный спорт Приморского края спонсироваться не будет. Мы надеемся на то, что этот чемпионат всё же доиграем и Олег Николаевич (губернатор Приморского края Кожемяко) войдёт в положение дальневосточного футбола и Приморского края. Ну и потом, раз в стране такое творится… Значит, так надо. Какие тут могут быть обиды? Я знаю, что сейчас происходит в Европе, там живут родственники – всё очень страшно. Давайте спасём человечество, чтобы живых и здоровых осталось как можно больше. Доиграть всегда можно, не вижу в этом никаких проблем.

Мы находимся очень далеко от центра страны. Если бы сейчас закрыли авиасообщения с Москвой и другими городами, было бы легче. Правительство России закрыло границы с Китаем в январе, и к нам оттуда эта зараза не пришла.

Помочь в сложившейся ситуации может только губернатор. Все футболисты на данный момент находятся во Владивостоке, за исключением одного травмированного, ждут продолжения тренировок. Контракты игроков? Вот нам скажут, когда возобновится первенство, тогда и будем обсуждать контракты.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:32
Какой нафиг губернатор? Едросовская кожемяка из своего что ли кармана будет деньги выделять? У луча есть кучка фанатиков, вот к ним пусть и обращаются за финансовой помощью! Достали уже сидеть на шее края...
ДСА
ДСА
сегодня в 12:10
Денег нет, но Вы держитесь.
drug01
drug01
сегодня в 11:46
Главное выделить деньги....
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