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Главный тренер «Луча»: «Доиграть сезон мы обязаны»

сегодня, 10:30

Главный тренер «Луча» Валерий Петраков прокомментировал информацию о переводе команды в следующем сезоне в третий дивизион.

Как отреагировал? А как тут можно реагировать? Конечно, отрицательно! Мы говорим про развитие спорта в стране, а люди, ответственные за это, просто вытирают руки. Это касается не только футбола и хоккея. Значит, таков у нас губернатор. Если человек заявляет через СМИ, что ему спорт нужен, — что еще здесь добавить? Не знаю, может федеральное Министерство спорта обратит на это внимание и проведет какую-то беседу. На мой взгляд, это не совсем правильное решение.

Доиграть сезон мы обязаны. У нас есть трудовые соглашения, которые необходимо выполнять. Это касается и тренерского штаба, и игроков. До завершения сезон доведем, если будет такая возможность. Пока никто лопаты не бросает: будем ждать решения руководства.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:14
Можно поиграть на тотализаторе.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:08
Ну так оно. Либо губернатор денег даст, большая часть которых скорее всего к карманам прилипнет, либо фиаско.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:55
Правильно! Губер, одумайся!!!!
drug01
drug01
сегодня в 10:37
Правильно надо делать так!
_xv93n_wzqd9
_xv93n_wzqd9
сегодня в 10:37
Все из-за того что неимоверные зарплаты , от этого и клубы расформировываются.
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