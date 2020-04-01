Главный тренер «Луча»: «Доиграть сезон мы обязаны»

Главный тренер «Луча» прокомментировал информацию о переводе команды в следующем сезоне в третий дивизион.

Как отреагировал? А как тут можно реагировать? Конечно, отрицательно! Мы говорим про развитие спорта в стране, а люди, ответственные за это, просто вытирают руки. Это касается не только футбола и хоккея. Значит, таков у нас губернатор. Если человек заявляет через СМИ , что ему спорт нужен, — что еще здесь добавить? Не знаю, может федеральное Министерство спорта обратит на это внимание и проведет какую-то беседу. На мой взгляд, это не совсем правильное решение.

Доиграть сезон мы обязаны. У нас есть трудовые соглашения, которые необходимо выполнять. Это касается и тренерского штаба, и игроков. До завершения сезон доведем, если будет такая возможность. Пока никто лопаты не бросает: будем ждать решения руководства.