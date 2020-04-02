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Артуро Видаль: «Постоянно нервничаю из-за коронавируса»

сегодня, 19:27

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль поделился мнением о ситуации с коронавирусом:

Странно каждый день находиться дома и видеть, что по всему миру умирают люди. Постоянно нервничаю и чувствую себя словно в кошмаре, который становится все хуже и хуже. Я расстроен из-за этого. Никто не знает, когда ситуация изменится. Никогда не мог подумать, что такое может произойти. Мы должны держаться на расстоянии друг от друга.

Ранее стало известно, что футболисты «Барселоны» согласились на сокращение зарплат на 70%.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:59
Значит есть почему нервничать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:29
Нервничать вредно.
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