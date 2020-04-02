Артуро Видаль: «Постоянно нервничаю из-за коронавируса»

Полузащитник «Барселоны» поделился мнением о ситуации с коронавирусом:

Странно каждый день находиться дома и видеть, что по всему миру умирают люди. Постоянно нервничаю и чувствую себя словно в кошмаре, который становится все хуже и хуже. Я расстроен из-за этого. Никто не знает, когда ситуация изменится. Никогда не мог подумать, что такое может произойти. Мы должны держаться на расстоянии друг от друга.