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Хендерсон: «„Ливерпуль“ прогрессирует уже несколько лет при Клоппе»

сегодня, 18:10

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, как главный тренер Юрген Клопп изменил менталитет «красных»:

Наш менталитет невероятен в этом сезоне. Именно это и пытался нам привнести Клопп с первого дня в клубе. Он говорил, чтобы мы никогда не останавливались и не меняли своего настроя во время игры. Помню, что Юрген сразу сказал, чтобы мы шли до конца, независимо от количества набранных очков. В футболе может произойти что угодно.

Думаю, что мы прогрессируем уже несколько лет, а не только в этом сезоне. Мы потрясающе стабильны, но чувствую, что работа продолжается. Принцип «никогда не меняй настрой до конца матча» стал частью нашей идентификации.

Ранее экс-форвард «Ливерпуля» Эмил Хески высказался о работе Клоппа. 

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