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Касильяс — Каннаваро: «Тебе дали „Золотой мяч“ с закрытыми глазами»

сегодня, 20:27

Бывшие партнеры по «Реалу» голкипер Икер Касильяс и защитник Фабио Каннаваро поговорили друг с другом в инстаграме.

Испанский страж ворот заявил:

Я помню, когда Испания в 2008 году выиграла Евро, ты говорил, что это не самый ценный трофей в футболе. После победы нашей сборной на ЧМ-2010 я сразу же позвонил Роберто Карлосу и тебе, сказав, что уже превзошел тебя!

Знаю, что у меня нет «Золотого мяча». Тебе его дали с закрытыми глазами.

Ранее Каннаваро пошутил над желанием Касильяса стать президентом Федерации футбола Испании. 

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 21:18
Каннаваро ведь реально липовый ЗМ тогда получил
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:54
Когда в товарищах есть лад.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 20:49
если бы зидан сдержался,то итальянцы бы не дотерпели до серии пенальти
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:34
Заслужил.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:28
Повезло, бывает.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:28
главное дали))))
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