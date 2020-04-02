Касильяс — Каннаваро: «Тебе дали „Золотой мяч“ с закрытыми глазами»

Бывшие партнеры по «Реалу» голкипер и защитник поговорили друг с другом в инстаграме.

Испанский страж ворот заявил:

Я помню, когда Испания в 2008 году выиграла Евро, ты говорил, что это не самый ценный трофей в футболе. После победы нашей сборной на ЧМ -2010 я сразу же позвонил Роберто Карлосу и тебе, сказав, что уже превзошел тебя!

Знаю, что у меня нет «Золотого мяча». Тебе его дали с закрытыми глазами.