Тевес: «Футболист может прожить полгода или год без зарплаты»

Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес заявил, что футболисты могут долго прожить без зарплаты:
Футболист может прожить полгода или год без зарплаты. Мы не в отчаянии в отличие от тех, кто живет с детьми и вынужден вставать в шесть утра и возвращаться в семь вечера для того, чтобы прокормить семью.
Мы должны помогать. Мне об этом легко говорить, потому что у моих детей есть еда. Но я беспокоюсь за тех, кто не может покидать свои дома.
Ранее полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль признался, что нервничает из-за пандемии коронавируса.