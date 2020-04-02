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Тевес: «Футболист может прожить полгода или год без зарплаты»

сегодня, 19:55

Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес заявил, что футболисты могут долго прожить без зарплаты:

Футболист может прожить полгода или год без зарплаты. Мы не в отчаянии в отличие от тех, кто живет с детьми и вынужден вставать в шесть утра и возвращаться в семь вечера для того, чтобы прокормить семью.

Мы должны помогать. Мне об этом легко говорить, потому что у моих детей есть еда. Но я беспокоюсь за тех, кто не может покидать свои дома.

Ранее полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль признался, что нервничает из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 21:01
многие топовые футболисты на свои деньги могут еще одну жизнь прожит, нигде не работая вообще)))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 20:46
Нашим вообще можно 5 лет не платить , Тарасовы , Дзюбы сами должны платить за то что им дают играть !
shlomo
shlomo
сегодня в 20:29
Думаю, что и два года смогут....
zsb1961
zsb1961
сегодня в 20:27
Молодец! Объективно сказал!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:23
Карлос мужик!
Ozabot
Ozabot
сегодня в 20:20
Тевес — красавелло. Всегда нравился: сдержанный, мужественный, без понтов, по делу агрессивный. Ну, и пробился из низов, оттого и знает, сколько стоит кусок хлеба.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:06
Подкопили
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:03
красавчик
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:02
нечего чужие деньги считать)))
ДСА
ДСА
сегодня в 20:00
Нормальный футболист может и до пенсии прожить.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 19:56
Больше, гораздо больше.
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