Тевес: «Футболист может прожить полгода или год без зарплаты»

Форвард «Бока Хуниорс» заявил, что футболисты могут долго прожить без зарплаты:

Футболист может прожить полгода или год без зарплаты. Мы не в отчаянии в отличие от тех, кто живет с детьми и вынужден вставать в шесть утра и возвращаться в семь вечера для того, чтобы прокормить семью.

Мы должны помогать. Мне об этом легко говорить, потому что у моих детей есть еда. Но я беспокоюсь за тех, кто не может покидать свои дома.