Агент Луиса Альберто: «Мы сосредоточены на продлении контракта с „Лацио“»

Альваро Торрес, агент полузащитника «Лацио» , в разговоре с Estadio Deportivo заявил, что его клиент хочет продлить контракт с римлянами.

Луис Альберто входит в число лучших игроков Серии А. Он пребывает в полной гармонии с «Лацио», и обе стороны хотят продлить его контракт. Это правда, что «Севилья» проявляла к нему интерес в несколько последних трансферных окон, и Мончи (спортивный директор «Севильи» — ред.) восхищается Луисом Альберто, но этот интерес не воплотился в конкретное предложение.

Сейчас мы сосредоточены только на продлении контракта с «Лацио». Увидим, получится ли у нас это.