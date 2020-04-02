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Агент Луиса Альберто: «Мы сосредоточены на продлении контракта с „Лацио“»

сегодня, 20:19

Альваро Торрес, агент полузащитника «Лацио» Луиса Альберто, в разговоре с Estadio Deportivo заявил, что его клиент хочет продлить контракт с римлянами.

Луис Альберто входит в число лучших игроков Серии А.  Он пребывает в полной гармонии с «Лацио», и обе стороны хотят продлить его контракт. Это правда, что «Севилья» проявляла к нему интерес в несколько последних трансферных окон, и Мончи (спортивный директор «Севильи» — ред.) восхищается Луисом Альберто, но этот интерес не воплотился в конкретное предложение.

Сейчас мы сосредоточены только на продлении контракта с «Лацио». Увидим, получится ли у нас это.

Напомним, ранее сообщалось, что Луиса Альберто намерен приобрести «Интер».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:26
а о чём вам ещё думать то)))
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