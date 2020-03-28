Азмун и «Наполи». Иранца не выгодно отпускать

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сегодня, 19:00

О трансфере, который полезен не всем – на «Соккер.ру».

Если рассуждать с точки зрения бизнеса, то в новых экономических реалиях «Зениту» будет сложно совсем без продаж. Вспомните момент расставания с Витселем и Халком – им быстро искали щедрых покупателей, побежали к китайцам, не думая о будущем футболистов.

Сейчас, пока у руля Рибалта, шансы на грамотный выход у игрока больше. Например, Паредес сам был согласен на переход в ПСЖ – парень всегда себя переоценивал, и в Риме, и в Санкт-Петербурге, и в Париже. Но финансово тот трансфер оказался для «Зенита» настолько выгодным, что не думали ни секунды.

Теперь нужны похожие сделки. Есть Барриос, но вряд ли клубы топ-5 после коллапса будут тратить большие деньги на центральных хавбеков, которые цепкие и с первым пасом, но не показали себя в Лиге чемпионов. Скорее отдадут миллионы за нападающего, пускай тоже не сыграл в главном турнире шикарно и «Зенит» в плей-офф не протащил.

Зато у Азмуна с каждым годом все больше опыта. Не теряется аналогия с Индзаги, хотя иранец и не является поклонником офсайдов – у него «вне игры» почти вдвое реже, чем у Дзюбы, который работает глубже по схеме. Но связь с итальянским Пиппо по стилю понятная. У Азмуна нет невероятного удара, однако есть хитрость при работе в штрафной площади. По три выстрела за матч в РПЛ из пределов вратарских владений собирает стабильно, и это высокий показатель даже для нападающего лидера РПЛ .

Чемпион России Азмун теперь не молодой и подающий надежды, а опытный и не старый. Фанаты со стажем помнят, как его зачем-то величали «иранским Месси», хотя никогда в стиле Лионеля не играл. А теперь Сердара знают уже без любых сравнению. Знают, но сомневаются в его классе. По таланту и навыкам вопросов нет – Азмун время от времени показывает себя, работает умно, умеет на передовой все, что нужно форварду высокого уровня. Но вот стабильности и скорострельности не было никогда.

Прошлой весной проснулся второй раз в жизни в РПЛ – когда забил 9 мячей в 12 играх за «Зенит». Но за пару месяцев до того играл за «Рубин» с переменным успехом. В этом сезоне уже добрался до десятого гола, но потратил 21 поединок. В этом весь Сердар. Может забить два гола в Лиге чемпионов, но эти мячи не станут решающими в борьбе за выход в плей-офф. Может сочинить 10 точных ударов «Зенита» в РПЛ , добавив 6 голевых передач, но если присмотреться – остается инструментом, а не мастером, который им управляет.

Центральные нападающие – люди зависимые. Но у Азмуна другая беда – не забивает победные мячи. Из 16 голов, созданных в чемпионате России, сразу 8 в ворота специфических соперников. Речь об «Урале», «Оренбурге» и «Сочи» — команд, у которых ни одной победы над фаворитом в их истории. Причем в первом случае речь о 17 поражениях и 2 ничьих – выборка большая, но ни одной осечки петербуржцев. Получается, что Азмун крут против удобных соперников.

Еще может показать себя в дни матчей против бывших клубов – с «Ростовом» и «Рубином» добавил еще три результативных действия. Но за весь сезон против сложных соперников провел три сильные игры. Забил дважды «Локомотиву» в проигранном финале Суперкубка, создал гол в ворота «Краснодара» в домашнем матче в чемпионате в день ничьей 1:1, а еще помог разнести «Бенфику», хотя в двух последних случаях Дзюба был важнее.

Дзюба важнее – фраза, которую фанаты «Зенита» напишут в комментариях, если Рибалта примет предложение «Наполи» или любого другого покупателя. Да, терять хитрого и по меркам РПЛ невероятно крутого форварда не хочется – команда не всегда удачно атакует. Но если Малком, Дриусси, Дзюба и Азмун сыграются, то получится убойная четверка, пускай в ущерб грамотной центральной зоне и линии обороны. Но если иностранцы с Артемом переживут лето в России, оставшись на следующий сезон – лимит позволит всех поставить в основу, не жертвуя, например, Дугласом.

Это лишь одна из многих причин, чтобы Семак отказался от идеи продать Азмуна. Но есть то, с чего начинали – не знаем, какой будет финансовая ситуация. Не исключено, что клубы топ-5 будут искать более дешевых футболистов, чем могут предложить их коллеги по элитной лиге. Тогда спрос на игроков из РПЛ будет. А поскольку Азмуна давно знают, изучили все минусы и видят, что у человека идет неплохой по результативности сезон с привычными перепадами в игре, то за ним точно придут.

Не всем командам нужен вожак и лидер в лице центрального нападающего. Понятно, что «Бавария» не заменит Левандовски на Азмуна, а вот «Наполи» легко поставит на Сердара. Вопрос лишь в цене, ведь финансово все в топ-5 серьезно пострадают. А вот если «Зениту» понадобятся деньги, то Азмун едва ли не первый на выход. Это не самый дорогостоящий игрок лиги – пожалуй, за Влашича, если будет радовать на поле, можно выторговать больше, но 25-30 миллионов молодой форвард такого формата стоит. Вот только личный рекорд результативности Сердар обновил лишь в этом сезоне – еще не доиграл до конца, а собрал 14 голов.

Слишком скромный показатель, чтобы им интересовались гранды, но второй эшелон плей-офф Лиги чемпионов – его клиенты. И тут важно отметить, что во всем этом разговоре о запросах «Зенита» и желании любого покупателя – не обязательно «Наполи», теряется еще один важный аспект. Чего хочет сам Азмун? Сердар долгое время был футболистом тренера Бердыева. А как только окреп – заиграл за команду, где форварду чаще создают хорошие моменты, повысилась результативность. Следовательно, его не просто заметили и изучали, а начали уважать скауты зарубежных клубов за парочку мячей в еврокубках и точные удары в чемпионате России.

Гаттузо не обязательно относится к тренерам, с которыми у Азмуна получится сработаться, ведь Семак совершенно другой. Однако когда Дженнаро показывают ходы Сердара, он их точно узнает, ведь видел несколько таких же фокусов в исполнении бывшего напарника по «Милану». Если говорим об интересах самого нападающего, то после этого сезона, когда Италия победит коронавирус, ему не помешает новый вызов. Азмун, наверное, всегда будет играть отрезками, но в РПЛ у него никогда не будет запредельной мотивации. Можно плохо сыграть против «Бенфики» или «Уфы», но потом обязательно попадешь на «Урал» — в России быть форвардом «Зенита» просто.

В Серии А все будет иначе, поэтому учитывайте фактор смелости. Возможно, Азмун испугается уезжать из Санкт-Петербурга, где у него в целом все получается. Вспомните его странный отказ выступать за сборную Ирана и завершение международной карьеры – мотивировал решение тем, что критика фанатов расстраивает его больную мать. А потом через несколько месяцев откликнулся на вызов. Азмун непостоянный, в этом особенность. Поэтому даже если Рибалта выбьет из Де Лаурентиса 25 млн евро, даже если в «Зените» продумают вариант игры без Азмуна (а четверка явно выраженных форвардов – слишком дорогое удовольствие для серьезных игр), передумать уезжать может именно футболист.

За Дзюбу решил клуб – слова самого Артема, «Зенит» отказался отпускать его в топ-5. За Кокорина решил сам клуб – Александр не хотел уходить, но уехал. А вот Азмун сможет решить сам. Причем скорее откажется от отъезда, чем согласится. Есть в этом форварде нечто, что останавливает от оценки «форвард для серьезной команды в топ-5». Не хотелось бы, чтобы Сердар ошибся с новым клубом, да и в РПЛ нападающий нужен. Контракт у него до лета 2022 года, в команду вписался, Дзюба его балует – по качеству созданных для него моментов иранцу нет равных во всей РПЛ . «Зенит» отрезал ему 27 % от общего пирога качественных подходов, на что форвард ответил 23 % командных голов.

Для российского чемпионата Азмун — крутой футболист. Из центральных форвардов только Шомуродов с ним сейчас может тягаться. Может, в этом и план «Зенита»? Продают Сердара за 25-30 миллионов евро, а затем подпишут Элдора за 15? Такой вариант не исключен, но все-таки Семак подскажет руководству, что пока его «Зенит» держится в первую очередь на связке Дзюбы и Азмуна, а во вторую – на пассивности чужих атакующих линий, которые прощали Ракицкому и Ивановичу их медлительность.