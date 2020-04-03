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Мбаппе остаётся главным приоритетом «Реала»

03 апреля 2020, 06:38

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе по-прежнему возглавляет трансферный лист «Реала».

Как утверждает источник, существует несколько причин, по которым переход француза может состояться в ближайшее время: за последние месяцы Мбаппе дважды отказывал ПСЖ в продлении контракта, а президент клуба Нассер Аль-Хелаифи намерен разгрузить зарплатную ведомость парижан в связи с пандемией коронавируса и грядущим экономическим кризисом и вряд ли согласится на увеличение окладов футболистам.

Таким образом, несколько звёздных игроков могут покинуть команду этим летом, что повлечёт за собой спад ПСЖ в плане спортивных результатов. Это также может повлиять на решение Мбаппе сменить клубную прописку.

Однако отмечается, что судьба трансфера, в том числе, будет зависеть от того, как «Реал» сможет перенести экономический кризис и минимизировать финансовые потери, а также от требований 20-летнего француза.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» планирует заработать на трансферном рынке не менее 100 млн евро и готов продать двух полузащитников команды: Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
03 апреля в 13:35
было бы здорово его приобрести конечно, но думаю не этим летом!!
mihaluch
mihaluch
03 апреля в 09:02
Да никуда он не пойдёт,
cevin cigan
cevin cigan
03 апреля в 08:31
Вот когда задумываешься,для чего нужно было покупать весь этот хлам в виде потерянных 300 млн(исключение Менди). Сделку без проблем можно было провернуть прямо сейчас,а не ждать продаж Бейлов и Хамесов!!!!
cska vperiod
cska vperiod
03 апреля в 07:50
Негритёнок мощь!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
03 апреля в 07:49
думаю сейчас командам не об усилении, все думают куда сбагрить это добро "футболисты-тренера и т.д." которым надо платить, дохода ноль, а убытков миллионы :(
Naimi Nabi
Naimi Nabi
03 апреля в 07:22
приятные слухи
STVA 1
STVA 1
03 апреля в 07:17
Не всё так просто
VAN ARM
VAN ARM
03 апреля в 07:00
не думаю что получится
ОПС
ОПС
03 апреля в 06:47
Оно и понятно.
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