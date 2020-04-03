Мбаппе остаётся главным приоритетом «Реала»

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03 апреля 2020, 06:38

Нападающий «Пари Сен-Жермен» по-прежнему возглавляет трансферный лист «Реала».

Как утверждает источник, существует несколько причин, по которым переход француза может состояться в ближайшее время: за последние месяцы Мбаппе дважды отказывал ПСЖ в продлении контракта, а президент клуба Нассер Аль-Хелаифи намерен разгрузить зарплатную ведомость парижан в связи с пандемией коронавируса и грядущим экономическим кризисом и вряд ли согласится на увеличение окладов футболистам.

Таким образом, несколько звёздных игроков могут покинуть команду этим летом, что повлечёт за собой спад ПСЖ в плане спортивных результатов. Это также может повлиять на решение Мбаппе сменить клубную прописку.

Однако отмечается, что судьба трансфера, в том числе, будет зависеть от того, как «Реал» сможет перенести экономический кризис и минимизировать финансовые потери, а также от требований 20-летнего француза.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» планирует заработать на трансферном рынке не менее 100 млн евро и готов продать двух полузащитников команды: Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла.