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Клопп не заинтересован в переходе Кейна в «Ливерпуль»

сегодня, 19:54

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в состав «красных». Клопп считает, что игрок внесет дисбаланс в нападение мерсисайдцев. Кроме того, «Ливерпуль» намерен воздерживаться от дорогостоящих трансферов, сообщает источник со ссылкой на Evening Standard.

Ранее СМИ опубликовали данные о том, что Кейн может перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед». При этом появилась информация, согласно которой игрок хочет продолжить карьеру в МЮ.   

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:11
Гарик это английский Дзюба,только более натюнингованный.
Клопп шарит.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:01
Клоппу виднее.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:58
Во как)))
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