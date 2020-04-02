Клопп не заинтересован в переходе Кейна в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в состав «красных». Клопп считает, что игрок внесет дисбаланс в нападение мерсисайдцев. Кроме того, «Ливерпуль» намерен воздерживаться от дорогостоящих трансферов, сообщает источник со ссылкой на Evening Standard.
Ранее СМИ опубликовали данные о том, что Кейн может перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед». При этом появилась информация, согласно которой игрок хочет продолжить карьеру в МЮ.
Клопп шарит.
Клопп шарит.