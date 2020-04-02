Клопп не заинтересован в переходе Кейна в «Ливерпуль»

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сегодня, 19:54

Главный тренер «Ливерпуля» не заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэма» в состав «красных». Клопп считает, что игрок внесет дисбаланс в нападение мерсисайдцев. Кроме того, «Ливерпуль» намерен воздерживаться от дорогостоящих трансферов, сообщает источник со ссылкой на Evening Standard.