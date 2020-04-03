Анчелотти: «Футболисты могут восстановить свои кондиции за 15 дней»

Главный тренер «Эвертона» рассказал, за какое время футболисты смогут набрать набрать оптимальные кондиции:

Главное, чтобы все клубы вернулись к тренировкам в одно время, чтобы ни у кого не было преимущества. После этого не будет иметь значения, сколько мы отдыхали. Нынешние профессиональные футболисты способны набрать необходимые кондиции за 15 дней.

Игрок сможет провести полную игру после семи или восьми недель отдыха. Конечно, он не будет готов на 100%, но сможет сыграть. Футболисты будут набирать форму через матчи. Однако перед возобновлением турниров нужно убедиться, что нет рисков для здоровья. Матчи без зрителей — не лучшее решение, но при необходимости и такой вариант нельзя отклонять.