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Ерохин: «Пробовал играть в Counter-Strike на компьютере — не зашло»

вчера, 19:33

 Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопросы болельщиков.

С кем из звезд кино хотел бы пообщаться вживую? Мне очень нравятся все фильмы с участием Ди Каприо — в особенности детективы. Было бы интересно спросить у него, каково это сняться в таком количестве шикарных фильмов, а получить Оскар так поздно? Сложно ли это или не имеет никакого значения?

Что я сейчас читаю? Сейчас не так много. Читал на сборах — как раз свободное появляется, после тренировок можно и с книгой время провести, и поиграть во что-то, и поучить язык. Какие-то детективы пробовал. Еще книгу баскетбольного тренера Тима Гровера, например. Про индивидуальные тренировки Майкла Джордана, Коби Брайанта — как все происходит в другом виде спорта.

Какой сериал смотрю на карантине? Недавно начали смотреть «И повсюду тлеют пожары». Это такой триллер, запутанный немножко. Всё начинается с того, что горит дом, и вокруг этого строится история. Кто-то кого-то подозревает…  В принципе, интересно, мне понравился. На днях только пятая серия вышла.

Играю ли вы в компьютерные игры? У меня еще с тех пор, как мы вернулись со сборов, в багажнике автомобиля лежит рюкзак с PlayStation. Вот уже третья неделя карантина, а я всё не могу спуститься забрать. Потому что всё свободное время проводим с сыном — играем, рисуем, бегаем, он тоже смотрит онлайн-тренировки, старается повторять упражнения на локтях, отжимания. Так что занимаемся с ним. А так обычно играю на сборах в PlayStation. Пробовал еще в Counter-Strike на компьютере — не зашло. 

Ранее футболист поделился мнением о приостановке РПЛ до 31 мая.

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Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 10:27
Не каждому дано.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Jeck Denielse
вчера в 22:06
Книгу пробовал - не зашло... Забрать PS из машины - не зашло... Пробовал играть в Counter-Strike - не зашло... ...без комментариев....
...Решил поужинать , потом всё вышло ! ))))
11-и метровый
11-и метровый
вчера в 20:29
Всякую чушь пишут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:11
Книгу пробовал - не зашло...
Забрать PS из машины - не зашло...
Пробовал играть в Counter-Strike - не зашло...

...без комментариев....
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 19:55
Хрень полная, кс, тэтрис,.. Может кодить и интересно.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 19:45
ЛОЛ!!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:43
Заплати Феде, научит.
beefs
beefs
вчера в 19:35
учись...
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