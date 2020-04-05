Ерохин: «Пробовал играть в Counter-Strike на компьютере — не зашло»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопросы болельщиков.
С кем из звезд кино хотел бы пообщаться вживую? Мне очень нравятся все фильмы с участием Ди Каприо — в особенности детективы. Было бы интересно спросить у него, каково это сняться в таком количестве шикарных фильмов, а получить Оскар так поздно? Сложно ли это или не имеет никакого значения?
Что я сейчас читаю? Сейчас не так много. Читал на сборах — как раз свободное появляется, после тренировок можно и с книгой время провести, и поиграть во что-то, и поучить язык. Какие-то детективы пробовал. Еще книгу баскетбольного тренера Тима Гровера, например. Про индивидуальные тренировки Майкла Джордана, Коби Брайанта — как все происходит в другом виде спорта.
Какой сериал смотрю на карантине? Недавно начали смотреть «И повсюду тлеют пожары». Это такой триллер, запутанный немножко. Всё начинается с того, что горит дом, и вокруг этого строится история. Кто-то кого-то подозревает… В принципе, интересно, мне понравился. На днях только пятая серия вышла.
Играю ли вы в компьютерные игры? У меня еще с тех пор, как мы вернулись со сборов, в багажнике автомобиля лежит рюкзак с PlayStation. Вот уже третья неделя карантина, а я всё не могу спуститься забрать. Потому что всё свободное время проводим с сыном — играем, рисуем, бегаем, он тоже смотрит онлайн-тренировки, старается повторять упражнения на локтях, отжимания. Так что занимаемся с ним. А так обычно играю на сборах в PlayStation. Пробовал еще в Counter-Strike на компьютере — не зашло.
Ранее футболист поделился мнением о приостановке РПЛ до 31 мая.
Забрать PS из машины - не зашло...
Пробовал играть в Counter-Strike - не зашло...
...без комментариев....
Забрать PS из машины - не зашло...
Пробовал играть в Counter-Strike - не зашло...
...без комментариев....