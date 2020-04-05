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Карпин показал свою новорожденную дочь

вчера, 16:46

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем Инстаграме показал видео с новорождённой дочерью, которая появилась на свет вчера.

Трудовые будни. В самоизоляции есть чем заняться. Может, и вы займётесь через 9 месяцев, всё равно же дома сидите, слабо?

 

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 17:38
что значит бабник - четвёртая дочь! молодец!
в футболе бы так.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:34
Ещё раз поздравляю Георгиевича, шестым родится сын!
beefs
beefs
вчера в 17:18
был мужик, а стал...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:11
Ни одного момента для саморекламы не упустят-таков нынешний мир..А ребёнку здоровья и ума больше,чем у родителей.
Трубадур
Трубадур
вчера в 17:08
Удачи дочери!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:01
На маму похожая, красавица
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил волгодон 2
вчера в 16:59
Валерьян инстограмит по тихому. Лишь бы на главного социального сетевика Артемия не нарвался.Затролит нешуточно.
Это вряд ли!!! Валере палец в рот не клади, да и умом он на порядок выше. Так , что Темке лучше не соваться сюда со своим троллингом.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 16:52
Валерьян инстограмит по тихому. Лишь бы на главного социального сетевика Артемия не нарвался.Затролит нешуточно.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:47
Красавица.
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