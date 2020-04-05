Карпин показал свою новорожденную дочь

Главный тренер «Ростова» в своем Инстаграме показал видео с новорождённой дочерью, которая появилась на свет вчера.

Трудовые будни. В самоизоляции есть чем заняться. Может, и вы займётесь через 9 месяцев, всё равно же дома сидите, слабо?