Карпин показал свою новорожденную дочь
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Главный тренер «Ростова» в своем Инстаграме показал видео с новорождённой дочерью, которая появилась на свет вчера.
Трудовые будни. В самоизоляции есть чем заняться. Может, и вы займётесь через 9 месяцев, всё равно же дома сидите, слабо?
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в футболе бы так.
в футболе бы так.