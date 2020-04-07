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Одриосола: «Не сомневаюсь, моё время в „Реале“ ещё придёт»

сегодня, 06:56

Защитник «Реала» Альваро Одриосола, на правах аренды выступающий за «Баварию», высказался о своих перспективах в мадридском клубе.

— Вы, наверное, ожидали, что в «Баварии» будете получать больше игрового времени, которого вам не хватало в «Реале»?

— Я абсолютно спокоен и на 100 процентов уверен в себе. Нет времени для сожалений, потому что футбол постоянно подкидывает тебе новые испытания. Впереди решающая треть сезона — девять матчей Бундеслиги, Лига чемпионов и Кубок Германии. Я знаю, в чём заключается секрет — лишь в работе и упорстве.

— Вы были удивлены, что Зидан недостаточно сильно верил в вас с самого начала сезона?

— Я один из тех, кто в случае, если дела идут не так, как хотелось, первым делом смотрит на себя. После травмы ключицы, которую я получил в апреле прошлого года, и которая не позволяла мне бегать в течение трёх месяцев, было трудно вернуться на свой уровень. За всю карьеру я никогда не требовал объяснений у тренеров того, почему я играю или не играю. С Зиданом тоже не должно быть по-другому. Говорю от чистого сердца – я чувствую доверие Зидана и не сомневаюсь, что моё время ещё придёт.

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Все комментарии
marvel777
marvel777
сегодня в 09:10
ну ну,если только Хакими и Карвахаль куда-то денутся
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:03
Придёт.
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