Алиев: «У меня температура и кашель. Есть ли смысл вызывать скорую?»

Экс-игрок «Локомотива» и сборной Украины в своём инстаграме пожаловался на плохое самочувствие.

Всем привет. Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5. Чувствую себя хорошо, только кашляю. Что скажете на это? Что это такое — я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня.