Алиев: «У меня температура и кашель. Есть ли смысл вызывать скорую?»

Экс-игрок «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев в своём инстаграме пожаловался на плохое самочувствие.
Всем привет. Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5. Чувствую себя хорошо, только кашляю. Что скажете на это? Что это такое — я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня.
Напомним, ранее Алиев выразил мнение, что пандемия коронавируса является фейковой.
Так то и на природе, вместо лопуха, "ок гугл, что делать, я 79...ся".
Так то и на природе, вместо лопуха, "ок гугл, что делать, я 79...ся".
https://youtu.be/cnn8T8zVvqs