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Алиев: «У меня температура и кашель. Есть ли смысл вызывать скорую?»

сегодня, 05:58

Экс-игрок «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев в своём инстаграме пожаловался на плохое самочувствие.

Всем привет. Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5. Чувствую себя хорошо, только кашляю. Что скажете на это? Что это такое — я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня.

Напомним, ранее Алиев выразил мнение, что пандемия коронавируса является фейковой.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:15
ну раз фейк, то не звони в скорую, зачем?
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 10:41
не надо было шляться в районе тарасофки...свинной грипп никто не отменял..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:05
До чего мир докатился.Люди вместо скорой в инстаграме ответ ищут.
Так то и на природе, вместо лопуха, "ок гугл, что делать, я 79...ся".
materazzi2855
materazzi2855
сегодня в 09:55
Трезвый проснулся
За адекватность
За адекватность
сегодня в 09:37
19 марта: "Прогулялся я по улице. Что могу сказать – людей много, народу уйма. Детишек очень много. Погода хорошая. Я думаю, что все это фэйки." 7 апреля: "Есть ли смысл вызывать скорую? Вот это я прогулялся сегодня." Наверное в Инстаграм даже курс лечения пропишут епт. А так здоровья конечно.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 08:33
Мне кажется, я начинал понимать, кто был прототипом героя этой песни
Знатог
Знатог
сегодня в 08:09
Нет, надо вызывать ритуальные услуги :-)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:26
Срочно вызывай врача.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:21
Ляг, поспи и всё пройдёт.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:48
Зачем тебе скорая? Ведь у тебя всегда есть лучший врач, друг и брат - пузырь!
SSPZ
SSPZ
сегодня в 06:17
сам решить не может в таком возрасте
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:01
Да ну!
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