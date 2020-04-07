ГлавнаяНовости

Экс-защитник «Зенита» Алвеш: «Роналду никогда не побеждал меня вверху»

сегодня, 05:29

Защитник «Пармы» Бруну Алвеш, ранее выступавший за «Зенит», заявил, что лучше играет на втором этаже, чем нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Я играл против несколько раз, но он никогда не выигрывал у меня воздух. Он может быть быстрее и лучше меня технически, но что касается верховой борьбы... У меня есть сомнения.

По данным портала Transfermarkt у Алвеша лучший процент верховых единоборств в Европе.

1. Бруну Алвеш («Парма») — 78,4%

2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 74,9%

3. Грант Хэнли («Норвич») — 70,1%

4. Франческо Ачерби («Лацио») — 70,1%

5. Джеймс Тарковски («Бернли») — 69,6%

Ранее другой экс-партнёр Роналду по сборной Португалии Нани назвал Роналду лучшим игроком всех времён.

Все новости
Салихамиджич: «Мюллер — определяющая фигура для „Баварии“»
Сегодня, 14:18 Комментарии0
Мюллер — о контракте: «„Бавария“ — это моя страсть»
Сегодня, 12:26 Комментарии2
«Мы будто спали вместе», — Бербатов о своём лучшем напарнике по атаке
Сегодня, 11:00 Комментарии12
Бабангида: «Если бы Роналду был африканцем, уже давно завершил бы карьеру»
Сегодня, 10:55 Комментарии9
Коммиссо: «Мы собираемся сделать крупнейший спортивный центр в Италии»
Сегодня, 10:39 Комментарии4
«Лацио» начал возвращать приезжих игроков
Сегодня, 10:01 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:07
Он любит снизу, а не сверху.
CSKA2012
CSKA2012 ответил Зидан 1972
сегодня в 08:59
все так не думают,за всех не надо отвечать!МОжет такое сказать скорее тот кто попал под него!
Не не ) как игрок он крут, я же написал не просто стёб а то что админы таким постом просто собирают троллей))
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил CSKA2012
сегодня в 08:57
Просто все стебут Роналду что он гей ) поэтому такой заголовок это провокация со стороны админов ))
все так не думают,за всех не надо отвечать!МОжет такое сказать скорее тот кто попал под него!
CSKA2012
CSKA2012 ответил Зидан 1972
сегодня в 08:53
скорее кто на сколько испорчен!
Просто все стебут Роналду что он гей ) поэтому такой заголовок это провокация со стороны админов ))
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил CSKA2012
сегодня в 08:51
Такой заголовок сам напрашивается на троллинг , - "Роналду никогда не побеждал меня сверху, потому что он любит когда он снизу" )))))
скорее кто на сколько испорчен!
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:05, ред.
Такой заголовок сам напрашивается на троллинг , - "Роналду никогда не побеждал меня сверху, потому что он любит когда он снизу" )))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:01
Это потому и важно, что Алвеш экс защитник Зенита.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 05:31, ред.
и так бывает
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100