Экс-защитник «Зенита» Алвеш: «Роналду никогда не побеждал меня вверху»

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сегодня, 05:29

Защитник «Пармы» , ранее выступавший за «Зенит», заявил, что лучше играет на втором этаже, чем нападающий «Ювентуса» .

Я играл против несколько раз, но он никогда не выигрывал у меня воздух. Он может быть быстрее и лучше меня технически, но что касается верховой борьбы... У меня есть сомнения.

По данным портала Transfermarkt у Алвеша лучший процент верховых единоборств в Европе.

1. Бруну Алвеш («Парма») — 78,4%

2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 74,9%

3. Грант Хэнли («Норвич») — 70,1%

4. Франческо Ачерби («Лацио») — 70,1%

5. Джеймс Тарковски («Бернли») — 69,6%

Ранее другой экс-партнёр Роналду по сборной Португалии Нани назвал Роналду лучшим игроком всех времён.