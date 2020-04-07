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Б. Игнатьев о сокращении зарплат: «А если футболист умеет только играть?»

сегодня, 02:59

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о сокращении зарплат игроков РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Наверное, мы не имеем права говорить, правильное это решение или нет. Это форс-мажор. Но если кто-то из игроков говорит, что не хочет идти на такую меру, обличать их, критиковать их за это, клеймить позором я не хочу.

Допустим, ему 35 лет, а дальше он завершает спортивную карьеру. Он, может быть, ничего другого не умеет и рассчитывал на эти деньги. У него только одна профессия. Вообще же в клубах есть люди, отвечающие за вопросы по контрактам – они должны были предвидеть форс-мажорные обстоятельства и всё прописать в соглашении. Что в случае такой ситуации возможны варианты – и тогда человек соглашается.

Но клубы в итоге поступили правильно, пошли по верному пути: собрали людей, убедили их. Ситуация сложная для всех – не только для футбола. Поэтому, наверное, надо поступиться со своими интересами. Пока наши футболисты реагируют в верном направлении.

Вчера стало известно о том, что «Зенит» договорился с игроками о снижении зарплаты на 50% в апреле и мае.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:02
Маразм игнатьева. Стыдоба об этом говорить! У нас почти вся страна за вшивые копейки (17-25т.р.) выживает, имея при этом только одно образование или, в большинстве своём, совсем не имея. А этому старику только футбольные бездарности интересны. Что-то я не заметил, когда это футболистов в какую-то особую касту возвели? Некоторые бесполезности из них и так получают такую годовую зарплату, что простому обывателю столько за всю жизнь не заработать.
materazzi2855
materazzi2855
сегодня в 10:01
К сожалению российский футболист и этого не умеет.
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 08:31
многие наши так называемые "TOP" игроки могут уже к 30 годам заканчивать карьеру если не раньше. денег хватит на то что бы пожить нормально. да и бизнес открыл и всё. если не чего другого не умеет это его проблемы. сейчас можно дистанционно получить образование. а ну да забыл же у нас игроки играют в очень напряжённом графике каждый год времени нету.
короче бред.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:18
Что-то Игнатьев несет не то.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:16
За короткий срок футболист получает столько сколько работяга не получет за 100 лет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:49
Они даже играть не умеют.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 04:12
многие и играть не умеют, но создают видимость, что играют
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 03:15
Дед Боря, ты нормальный вообще? У нас мужское население должно работать до 65 лет. Кому какая разница, что они умеют-не умеют. У нас по специальности %10 работает, да и без специальности работают. Нашел кого защищать.
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