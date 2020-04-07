В. Березуцкий: «Мне кажется, чемпионат России доигран не будет»

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в эфире программы «Футбол России» поделился мнением о возможном возобновлении сезона в РПЛ .

Подготовиться к сезону можно за 20 дней. Выдумывать за кого-то и что-то говорить сейчас сложно, но мне кажется, что чемпионат доигран не будет. Непонятно, куда мы его вставим. Но у тренера должно быть несколько вариантов, плюс, они, наверное, получают информацию из РПЛ и РФС раньше. Но сейчас никто не понимает, сколько это будет длиться.