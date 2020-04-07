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В. Березуцкий: «Мне кажется, чемпионат России доигран не будет»

сегодня, 01:22

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий в эфире программы «Футбол России» поделился мнением о возможном возобновлении сезона в РПЛ.

Подготовиться к сезону можно за 20 дней. Выдумывать за кого-то и что-то говорить сейчас сложно, но мне кажется, что чемпионат доигран не будет. Непонятно, куда мы его вставим. Но у тренера должно быть несколько вариантов, плюс, они, наверное, получают информацию из РПЛ и РФС раньше. Но сейчас никто не понимает, сколько это будет длиться.

Насколько предложение завершить сезон сейчас приемлемо для ЦСКА? Желания других клубов и наши желания не сильно повлияют на решение. Мы можем размышлять об этом долго. Понятно, что командам, которые находятся в зоне вылета, как и команде, находящейся на первом месте, хочется завершить сезон, оставшись на тех же местах. Посмотрим, как всё будет. Мне было бы обидно за команды, которые сейчас играют в первой лиге и могут попасть в РПЛ. И было бы обидно за те команды, которые могут вылететь в этом сезоне, но они не вылетят, потому что существует спортивный принцип. Я надеюсь, что в нашей стране будет возможность завершить чемпионат.

Ранее арбитр Сергей Карасёв выразил надежду на возобновление чемпионата России в июне. 

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:08
Вот если бы цска был на первом месте-ты бы Вася по другому пел.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:54
эх вася вася!! учи китайский!!!!!!!))
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 05:39
"Понятно, что командам, которые находятся в зоне вылета .... хочется завершить сезон, оставшись на тех же местах"

???????
SSPZ
SSPZ
сегодня в 01:40
поживём-увидим
drug01
drug01
сегодня в 01:24
Будет!!!!!!
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