ГлавнаяНовости

Караваев: «Думаю, коврик для йоги есть дома у всех»

вчера, 22:59

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о домашних тренировках во время карантина.

Как тренироваться дома обычным людям? Думаю, коврик для йоги есть дома у всех. Можно поделать разные упражнения. Сейчас в ютубе очень много тренировок от профессионалов. Так что постелил коврик, включил видео — и часик-полтора занимаешься.

Конечно, не особо приятно постоянно быть дома. Но такие правила. Лучше сейчас пересидеть. Надеюсь, что вся эта ситуация как можно скорее закончится. Я лично тоже на карантине, занимаюсь индивидуально. На прошлой неделе у нас начались еще и онлайн-тренировки. Поработали, пообщались. Это круто, потому что с командой надо поддерживать связь. Тяжело долгое время не видеть ребят

Как обстоят дела с питанием? Мне жена готовит, иногда ей помогаю. Когда все ушли на карантин, мы заехали в магазин и купили продукты, чтобы хватило на первую неделю. Рацион не изменился, единственное — немного ограничиваю себя в порциях, потому что нагрузок стало явно меньше.

Как выглядит мой обычный день? Потренировался, посмотрел фильм, почитал книгу, поиграл во что-нибудь. Все дни сейчас проходят так, будто у тебя есть один выходной в неделю и ты решил провести его дома. Появилось больше времени, чтобы пообщаться с родителями и друзьями. Хотя сама ситуация с карантином не особо веселая, конечно.

Все новости
Сорокин: «Заявление о взятках — попытка очернить Россию»
Сегодня, 14:17 Комментарии1
Колосков: «Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях»
Сегодня, 13:33 Комментарии9
Казаев: «Я, естественно, недоволен сокращением зарплаты»
Сегодня, 13:24 Комментарии4
Созин: «С позиции США всё, что проводится в России — это всё куплено»
Сегодня, 13:21 Комментарии12
Медведев: «РПЛ рассмотрит возможность завершения сезона без зрителей»
Сегодня, 13:08 Комментарии4
ОфициальноРуководство и тренерский штаб «Зенита» согласились на сокращение зарплат
Сегодня, 13:05 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 23:15
Вот жизнь с такой зарплатой!!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:14
Для мышей есть , для его нет.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:13
чудной ты каравай))
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 23:11
Коврик любой подойдет .
Youngberg
Youngberg
вчера в 22:59
не у всех
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100