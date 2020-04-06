Караваев: «Думаю, коврик для йоги есть дома у всех»

Защитник «Зенита» рассказал о домашних тренировках во время карантина.

Как тренироваться дома обычным людям? Думаю, коврик для йоги есть дома у всех. Можно поделать разные упражнения. Сейчас в ютубе очень много тренировок от профессионалов. Так что постелил коврик, включил видео — и часик-полтора занимаешься.

Конечно, не особо приятно постоянно быть дома. Но такие правила. Лучше сейчас пересидеть. Надеюсь, что вся эта ситуация как можно скорее закончится. Я лично тоже на карантине, занимаюсь индивидуально. На прошлой неделе у нас начались еще и онлайн-тренировки. Поработали, пообщались. Это круто, потому что с командой надо поддерживать связь. Тяжело долгое время не видеть ребят

Как обстоят дела с питанием? Мне жена готовит, иногда ей помогаю. Когда все ушли на карантин, мы заехали в магазин и купили продукты, чтобы хватило на первую неделю. Рацион не изменился, единственное — немного ограничиваю себя в порциях, потому что нагрузок стало явно меньше.

Как выглядит мой обычный день? Потренировался, посмотрел фильм, почитал книгу, поиграл во что-нибудь. Все дни сейчас проходят так, будто у тебя есть один выходной в неделю и ты решил провести его дома. Появилось больше времени, чтобы пообщаться с родителями и друзьями. Хотя сама ситуация с карантином не особо веселая, конечно.