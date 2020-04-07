В. Березуцкий: «Футбол без зрителей был бы неплохим решением»

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в эфире программы «Футбол России» выразил мнение, что в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса было бы неплохим решением доиграть сезон при пустых трибунах.

В этой ситуации это было бы неплохим решением. Понятно, что футбол со зрителями и без — два разных вида спорта. Доиграть без зрителей — хотя бы какой-то вариант. Всем, кто сейчас сидит дома, было бы интересно смотреть футбол. Но если футболист какой-то команды заболеет, это будет ещё одна эпидемия. Но такой вариант можно рассмотреть. Образно, поехать в Сочи. Или же всем сыграть в Москве без зрителей, когда эпидемия утихнет.