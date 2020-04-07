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В. Березуцкий: «Футбол без зрителей был бы неплохим решением»

сегодня, 02:13

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий в эфире программы «Футбол России» выразил мнение, что в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса было бы неплохим решением доиграть сезон при пустых трибунах.

В этой ситуации это было бы неплохим решением. Понятно, что футбол со зрителями и без — два разных вида спорта. Доиграть без зрителей — хотя бы какой-то вариант. Всем, кто сейчас сидит дома, было бы интересно смотреть футбол. Но если футболист какой-то команды заболеет, это будет ещё одна эпидемия. Но такой вариант можно рассмотреть. Образно, поехать в Сочи. Или же всем сыграть в Москве без зрителей, когда эпидемия утихнет.

Ранее схожее мнение высказал президент УЕФА Александер Чеферин.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:08
Без зрителей хреново, но другой альтернативы нет!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:35
Согласен с Васей, на примере беларуссов, давно бы отыграли, а мы все матчи смотрели бы по телеку
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:53
Возможно?!?
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