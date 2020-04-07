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Казаев: «Я, естественно, недоволен сокращением зарплаты»

сегодня, 13:24

Полузащитник «Балтики» Ян Казаев рассказал о том, как он отреагировал на решение о сокращении зарплат на 20% во время карантина.

Руководители клуба обзвонили футболистов, пообщались с каждым, попытались найти компромисс. Кто-то это решение воспринял с пониманием, кто-то нет. Понятно, кому хочется терять деньги? Я, естественно, недоволен. Но отнесся с пониманием. Надеюсь, все это только на месяц, пока идет карантин. И что в начале мая мы приступим к тренировкам, как это предварительно планируется.
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Lazurny
Lazurny
сегодня в 14:06
А игрой своей доволен?
ДСА
ДСА
сегодня в 13:58
Естественно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:49, ред.
даже как то странно)) должен вопить от счастья))) мне вот не сократили просто нет работы нет зарплаты!! ты чем лучше то?
Youngberg
Youngberg
сегодня в 13:25
ВСЕ НЕДОВОЛЬНЫ
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