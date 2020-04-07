Казаев: «Я, естественно, недоволен сокращением зарплаты»

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сегодня, 13:24

Полузащитник «Балтики» рассказал о том, как он отреагировал на решение о сокращении зарплат на 20% во время карантина.

Руководители клуба обзвонили футболистов, пообщались с каждым, попытались найти компромисс. Кто-то это решение воспринял с пониманием, кто-то нет. Понятно, кому хочется терять деньги? Я, естественно, недоволен. Но отнесся с пониманием. Надеюсь, все это только на месяц, пока идет карантин. И что в начале мая мы приступим к тренировкам, как это предварительно планируется.