Медведев: «РПЛ рассмотрит возможность завершения сезона без зрителей»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что РФС и РПЛ рассмотрят возможность завершения нынешнего сезона без зрителей.

Такой подход обсуждается в европейских лигах, потому что считается, что доиграть чемпионаты надо, пускай и без зрителей. По крайней мере, это позволит отчитаться по телевизионным правам. Думаю, такой вариант РПЛ и РФС тоже будут рассматривать.

Но, опять же, торопиться не надо. Как говорилось в одном известном фильме, главное — вернуть обществу полноценного человека. Давайте дождемся конца мая или конца июня, когда будет ясно, куда мы пришли.