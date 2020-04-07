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Медведев: «РПЛ рассмотрит возможность завершения сезона без зрителей»

сегодня, 13:08

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что РФС и РПЛ рассмотрят возможность завершения нынешнего сезона без зрителей.

Такой подход обсуждается в европейских лигах, потому что считается, что доиграть чемпионаты надо, пускай и без зрителей. По крайней мере, это позволит отчитаться по телевизионным правам. Думаю, такой вариант РПЛ и РФС тоже будут рассматривать.

Но, опять же, торопиться не надо. Как говорилось в одном известном фильме, главное — вернуть обществу полноценного человека. Давайте дождемся конца мая или конца июня, когда будет ясно, куда мы пришли.

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Все комментарии
7ftq2_msk7a_
7ftq2_msk7a_
сегодня в 13:36
Телевизор есть для зрителей.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:33
Человек с подозрительной фамилией чаще всех говорит об этом, походу лоббирует.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:14
а хрен ли вам делать ??))) а так зарплата капает не урезанная!!)))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:09
Разумно
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