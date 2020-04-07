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Созин: «С позиции США всё, что проводится в России — это всё куплено»

сегодня, 13:21

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал обвинение США в подкупе Россией чиновников ФИФА за возможность получить право проведения ЧМ-2018.

Мы ходим по замкнутому кругу. Получается, что с позиции США всё, что проводится в России — это всё куплено. Мы все купили: Универсиаду, Олимпиаду, зимнюю Спартакиаду. У нас все за деньги якобы было куплено, но никто никак не доказал. Я слышу, что президент ФИФА Джанни Инфантино тоже, к сожалению, в чем-то замешан. Но если не доказано и нет фактов, то о чем говорить? Если будут факты и доказательства, то, конечно, это не очень хорошо. После Олимпиады в Сочи нас постоянно в чем-то обвиняют.

Сейчас вспомнили про великолепный ЧМ в России, который прошел на высоком уровне, но все равно людям надо чем-то заниматься. Если есть факты, то пусть докажут, тогда думаю, что будут приняты какие-то меры. Давайте еще вспомним Олимпиаду-80, что тогда было. Ведь сейчас все дома, им нечем заниматься на удаленке. Поэтому они все там в США только вспоминают про Россию. Все остальные крупные чемпионаты и соревнования у них чистые, только в России все куплено. Будьте любезны доказать, тогда люди будут наказаны, если не доказано, то это пустой хайп. Понятно, что сейчас нет никаких больших новостей, поэтому люди пытаются делать новости на самом популярном виде спорта в мире. 

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Все комментарии
свинина
свинина ответил VAN ARM
сегодня в 14:11
ну купили и купили)))))рынок)))
Красава, вполне адекватный коментарий.
свинина
свинина ответил За адекватность
сегодня в 14:10
"Будьте любезны доказать, тогда люди будут наказаны" Полномочий то у Вас господин Созин хватит наказать наитемнейшего? А ведь это все его проделки. В Англии травит, в Германии стреляет, в США выборы проводит, ОИ и ЧМ покупает.
Будь адекватным. Россия это-тотальной мега коррупция, за счет простого народа. Если ты этого не понимаешь, то смени тогда ник)))
свинина
свинина ответил mihaluch
сегодня в 14:06
Да у нес денег столько не хватит.
Эта же ваши деньги, обычных налогоплательщиков.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 14:05
По себе судят.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:56
Это можно не комментировать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:46
ну купили и купили)))))рынок)))
VIPded
VIPded
сегодня в 13:44, ред.
Да у них там в ставке Трампа все малахольные!... (почти С)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:37
Да у нес денег столько не хватит.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 13:32
но если реально куплено, то зачем делать вид, что это не так? :)

опять начинается типичное русское: "ну а чё сразу мы? другие тоже делают!"
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:28
"Будьте любезны доказать, тогда люди будут наказаны" Полномочий то у Вас господин Созин хватит наказать наитемнейшего? А ведь это все его проделки. В Англии травит, в Германии стреляет, в США выборы проводит, ОИ и ЧМ покупает.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 13:21
смешно и грустно
drug01
drug01
сегодня в 13:21
Спорно
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