Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал обвинение США в подкупе Россией чиновников ФИФА за возможность получить право проведения ЧМ-2018.
Мы ходим по замкнутому кругу. Получается, что с позиции США всё, что проводится в России — это всё куплено. Мы все купили: Универсиаду, Олимпиаду, зимнюю Спартакиаду. У нас все за деньги якобы было куплено, но никто никак не доказал. Я слышу, что президент ФИФА Джанни Инфантино тоже, к сожалению, в чем-то замешан. Но если не доказано и нет фактов, то о чем говорить? Если будут факты и доказательства, то, конечно, это не очень хорошо. После Олимпиады в Сочи нас постоянно в чем-то обвиняют.
Сейчас вспомнили про великолепный ЧМ в России, который прошел на высоком уровне, но все равно людям надо чем-то заниматься. Если есть факты, то пусть докажут, тогда думаю, что будут приняты какие-то меры. Давайте еще вспомним Олимпиаду-80, что тогда было. Ведь сейчас все дома, им нечем заниматься на удаленке. Поэтому они все там в США только вспоминают про Россию. Все остальные крупные чемпионаты и соревнования у них чистые, только в России все куплено. Будьте любезны доказать, тогда люди будут наказаны, если не доказано, то это пустой хайп. Понятно, что сейчас нет никаких больших новостей, поэтому люди пытаются делать новости на самом популярном виде спорта в мире.
опять начинается типичное русское: "ну а чё сразу мы? другие тоже делают!"
опять начинается типичное русское: "ну а чё сразу мы? другие тоже делают!"