Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал обвинение США в подкупе Россией чиновников ФИФА за возможность получить право проведения ЧМ -2018.

Мы ходим по замкнутому кругу. Получается, что с позиции США всё, что проводится в России — это всё куплено. Мы все купили: Универсиаду, Олимпиаду, зимнюю Спартакиаду. У нас все за деньги якобы было куплено, но никто никак не доказал. Я слышу, что президент ФИФА Джанни Инфантино тоже, к сожалению, в чем-то замешан. Но если не доказано и нет фактов, то о чем говорить? Если будут факты и доказательства, то, конечно, это не очень хорошо. После Олимпиады в Сочи нас постоянно в чем-то обвиняют.