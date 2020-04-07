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«Эвертон» хочет подписать Эвертона

вчера, 20:42

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сказал клубу, что хочет подписать форварда «Гремио» Эвертона этим летом, после того как упустил его во время зимнего трансферного окна.

«Эвертону» предстоит выиграть конкуренцию у «Милана», «Наполи» и «Атлетико Мадрид», и еще неизвестно, смогут ли «ириски» выиграть эту трансферную гонку за бразильского форварда. Тем не менее, ожидается, что возможность играть за топ-менеджера, такого как Анчелотти, повысит шансы «Эвертона» на подписание игрока в ближайшее трансферное окно.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 21:13
Красиво получается Эвертон в Эвертоне.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:12
ждем когда Дзюделанж заинтересуется Дзюбой
Рома Олейник
Рома Олейник ответил Migelito
вчера в 21:00
Долго авторы ждали этой новости ради такого заголовка))
Да, заголовок идеальный )
Migelito
Migelito
вчера в 20:56
Долго авторы ждали этой новости ради такого заголовка))
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:47
Сам бог велел Эвертону феерить за Эвертон!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:46
не завидуй карло)
drug01
drug01
вчера в 20:42
отлично
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:42
Время покажет...
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