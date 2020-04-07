«Эвертон» хочет подписать Эвертона

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вчера, 20:42

Главный тренер «Эвертона» сказал клубу, что хочет подписать форварда «Гремио» Эвертона этим летом, после того как упустил его во время зимнего трансферного окна.

«Эвертону» предстоит выиграть конкуренцию у «Милана», «Наполи» и «Атлетико Мадрид», и еще неизвестно, смогут ли «ириски» выиграть эту трансферную гонку за бразильского форварда. Тем не менее, ожидается, что возможность играть за топ-менеджера, такого как Анчелотти, повысит шансы «Эвертона» на подписание игрока в ближайшее трансферное окно.