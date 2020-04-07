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Коноплянка: «Был очень близок к переходу в „Ливерпуль“»

вчера, 22:16

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал о своем несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль».

Болею за Зинченко. Когда его не было в «Манчестер Сити», то, конечно, я поддерживал «Ливерпуль». Когда я был с этим клубом на связи, его представители приезжали, оставили очень положительное впечатление. После этого я начал ещё сильнее болеть за «красных». Они человечны. Боролись за то, чтобы мой трансфер в «Ливерпуль» состоялся. Респект им. Это невероятные эмоции. Я был уже одной ногой там, в Англии. Поэтому за эту команду болею. Она мне всегда импонировала. Правда, когда Зинченко перешёл в «Манчестер Сити», стал поддерживать эту команду.

Напомним, что Коноплянка перешел в «Шахтер» прошлым летом.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:45
В Севилье провел одну хорошую игру против Реала и зазвездился,а когда ушел Эмери поставили на место сплавив в Шальке.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:55
повезло Ливеру, что он не там
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 22:22
Ага, а Чалов в Челси и Дзюба в Тоттенхэм) Прям ждут не дождутся)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:21
повезло тебе. ливер он не для тебя
Трубадур
Трубадур
вчера в 22:18
Чего теперь вспоминать?
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