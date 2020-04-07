Коноплянка: «Был очень близок к переходу в „Ливерпуль“»

Полузащитник «Шахтера» рассказал о своем несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль».

Болею за Зинченко. Когда его не было в «Манчестер Сити», то, конечно, я поддерживал «Ливерпуль». Когда я был с этим клубом на связи, его представители приезжали, оставили очень положительное впечатление. После этого я начал ещё сильнее болеть за «красных». Они человечны. Боролись за то, чтобы мой трансфер в «Ливерпуль» состоялся. Респект им. Это невероятные эмоции. Я был уже одной ногой там, в Англии. Поэтому за эту команду болею. Она мне всегда импонировала. Правда, когда Зинченко перешёл в «Манчестер Сити», стал поддерживать эту команду.