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Все оставшиеся матчи Серии А могут пройти в Риме и окрестностях

вчера, 20:05

Все оставшиеся матчи нынешнего розыгрыша Серии А могут пройти в Риме и окрестностях. Итальянские власти прорабатывают такой вариант возобновления чемпионата страны, приостановленного из-за пандемии коронавируса, сообщает источник со ссылкой на La Repubblica.

Если власти решат применить указанную опцию, все 20 команд Серии А будут базироваться в Риме или в населенных пунктах недалеко от столицы Италии. Там же пройдут и все оставшиеся матчи текущего розыгрыша чемпионата. На такой шаг могут пойти, чтобы ограничить передвижения и контакты игроков и тренеров в связи с пандемией. Также это позволит регулярно проводить тесты на наличие вируса у игроков и тренеров.

Отметим, ранее стало известно, что розыгрыш Серии А может быть завершен в октябре.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 00:25
может скудо сразу Лотито вручить?)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:21
В Бергамо что-ли??? По нашим меркам это вполне "в окрестностях Рима".
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 21:38
Тогда точно Лацио чемпион!
SuperGobb
SuperGobb
вчера в 21:17
Да уже по фиг где, лишь бы играли.
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 21:01
Вполне логично...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:48
В России тоже можно предложить играть во внутриМКАДье и окрестностях - Чертаново, Балашиха, Химки (сорри ,если мальца ошибся по глобусу столицы).
Так московскому большинству будет удобнее бороЦЦа с провинцией за еврокубки...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:42
Соккер читают, тут такое тоже предлагали, правда для Китая.
VIPded
VIPded
вчера в 20:38
Норм вариант.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 20:22
Лацио чемпик!
112910415
112910415
вчера в 20:17
не худший вариант
Ozabot
Ozabot
вчера в 20:11
Хмм, клубы в любом случае потеряют деньги, потому как в Италии зрителей вряд ли пустят на стадионы, зато хоть по телевизору посмотрим.
Zimmer
Zimmer
вчера в 20:08
И не хозяева и не гости.
Youngberg
Youngberg
вчера в 20:06
неразумное решение
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