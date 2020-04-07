Все оставшиеся матчи Серии А могут пройти в Риме и окрестностях

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вчера, 20:05

Все оставшиеся матчи нынешнего розыгрыша Серии А могут пройти в Риме и окрестностях. Итальянские власти прорабатывают такой вариант возобновления чемпионата страны, приостановленного из-за пандемии коронавируса, сообщает источник со ссылкой на La Repubblica.

Если власти решат применить указанную опцию, все 20 команд Серии А будут базироваться в Риме или в населенных пунктах недалеко от столицы Италии. Там же пройдут и все оставшиеся матчи текущего розыгрыша чемпионата. На такой шаг могут пойти, чтобы ограничить передвижения и контакты игроков и тренеров в связи с пандемией. Также это позволит регулярно проводить тесты на наличие вируса у игроков и тренеров.

Отметим, ранее стало известно, что розыгрыш Серии А может быть завершен в октябре.