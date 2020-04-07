В армии Южной Кореи рассказали, что будет делать Сон на военных сборах

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вчера, 18:11

Представитель корпуса морской пехоты Южной Кореи рассказал, чем будет заниматься нападающий «Тоттенхэма» во время военных сборов.

Попав в армию, вы будете стрелять из винтовки, дышать слезоточивым газом, участвовать в боях, катаясь и ползая по земле. Во время марш-броска наши новобранцы должны нести на себе 40 кг снаряжения, но в зависимости от программы подготовки экипировка может быть облегчена.