В армии Южной Кореи рассказали, что будет делать Сон на военных сборах

Представитель корпуса морской пехоты Южной Кореи рассказал, чем будет заниматься нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин во время военных сборов.
Попав в армию, вы будете стрелять из винтовки, дышать слезоточивым газом, участвовать в боях, катаясь и ползая по земле. Во время марш-броска наши новобранцы должны нести на себе 40 кг снаряжения, но в зависимости от программы подготовки экипировка может быть облегчена.
Ранее сообщалось, что сборы продлятся четыре недели и, в случае возобновления сезона в мае, форвард может пропустить несколько матчей АПЛ.