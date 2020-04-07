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В армии Южной Кореи рассказали, что будет делать Сон на военных сборах

вчера, 18:11

Представитель корпуса морской пехоты Южной Кореи рассказал, чем будет заниматься нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин во время военных сборов.

Попав в армию, вы будете стрелять из винтовки, дышать слезоточивым газом, участвовать в боях, катаясь и ползая по земле. Во время марш-броска наши новобранцы должны нести на себе 40 кг снаряжения, но в зависимости от программы подготовки экипировка может быть облегчена.

Ранее сообщалось, что сборы продлятся четыре недели и, в случае возобновления сезона в мае, форвард может пропустить несколько матчей АПЛ.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 02:47
Детский лепет. На наших сборах было примерно тоже самое, плюс водка. Много водки..Вот это было испытание.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:32
Будет давить на "массу").
zsb1961
zsb1961
вчера в 19:55
Пусть закаляется!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:27
Натренеруется и приедет в боевой готовности.
Comdiv
Comdiv
вчера в 18:25
Груши он будет околачивать.
shlomo
shlomo
вчера в 18:12
Понятно
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