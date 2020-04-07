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Уокер снова нарушил карантин, случайно встретившись с Руни

сегодня, 12:57

По информации The Sun, экс-нападающий сборной Англии и МЮ, а ныне игрок «Дерби Каунти» Уэйн Руни и защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер были уличены в нарушении карантина.

Источник сообщает, что Уокер, накануне уже замеченный в своеобразном нарушении карантина, гулял с бывшей женой и тремя детьми, и встретился с Руни, также гулявшим со своей семьей. Семейства начали общение, что было замечено полицейскими. Игроки и их семьи были отчитаны за нарушение правил карантина.

В Англии можно выходить на улицу для прогулки, но нельзя контактировать с другими людьми.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:34
На брудершафт пили что ли???
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:20
Наказать их.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:09
ну так расстреляйте обоих))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:05
Уокер рецидивист, пора уже сажать, а при третьем нарушении расстреливать!
drug01
drug01
сегодня в 13:03
Это плохо!!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:59
Они оба больные
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