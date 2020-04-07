Уокер снова нарушил карантин, случайно встретившись с Руни

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сегодня, 12:57

По информации The Sun, экс-нападающий сборной Англии и МЮ , а ныне игрок «Дерби Каунти» Уэйн Руни и защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер были уличены в нарушении карантина.

Источник сообщает, что Уокер, накануне уже замеченный в своеобразном нарушении карантина, гулял с бывшей женой и тремя детьми, и встретился с Руни, также гулявшим со своей семьей. Семейства начали общение, что было замечено полицейскими. Игроки и их семьи были отчитаны за нарушение правил карантина.

В Англии можно выходить на улицу для прогулки, но нельзя контактировать с другими людьми.