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Брестское «Динамо» продает виртуальные билеты на матч

вчера, 21:12

Брестское «Динамо» продает билеты на виртуальное присутствие на официальном матче команды. Болельщики могут приобрести такой билет на встречу с «Шахтером» из Солигорска в первом матче полуфинала Кубка Беларуси. Поединок пройдет 8 апреля. Стоимость составляет 65 – 220 белорусских рублей. 

В сообщении на официальном сайте клуба указывается, что часть средств, вырученных от реализации виртуальных билетов, направят на борьбу с коронавирусом в Беларуси.

Напомним, ранее в Беларуси были приостановлены юношеский и юниорский чемпионаты.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
вчера в 22:03
Игра, тоже, будет виртуальной?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:18
А что, матч без зрителей пройдёт?
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 21:12
Вовремя сообразили.
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