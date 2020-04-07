Брестское «Динамо» продает виртуальные билеты на матч

1586283127

вчера, 21:12

Брестское «Динамо» продает билеты на виртуальное присутствие на официальном матче команды. Болельщики могут приобрести такой билет на встречу с «Шахтером» из Солигорска в первом матче полуфинала Кубка Беларуси. Поединок пройдет 8 апреля. Стоимость составляет 65 – 220 белорусских рублей.

В сообщении на официальном сайте клуба указывается, что часть средств, вырученных от реализации виртуальных билетов, направят на борьбу с коронавирусом в Беларуси.

Напомним, ранее в Беларуси были приостановлены юношеский и юниорский чемпионаты.