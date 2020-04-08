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Защитник «Локомотива» предложил разыграть РПЛ в формате плей-офф

сегодня, 00:38

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказал свою точку зрения на варианты продолжения сезона в РПЛ после приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Мы все в одинаковой степени находимся в неведении. Каждый день новая информация, разные сценарии продолжения, возобновления или отмены сезона появляются. Сейчас даже с ребятами уже не обсуждаем ничего. Пока еще тренировались, общались на тему коронавируса, но сейчас все закрылись дома.

Думаю, закончить чемпионат прямо сейчас было бы несправедливо. Одни от этого выиграют, другие будут недовольны. Ко второй категории относятся команды, которые борются за еврокубки, конечно. На кону большие деньги, игра в Лиге чемпионов. В Италии, например, предлагают разыграть плей-офф между топовыми командами. В РПЛ в таком тоже было бы интересно поучаствовать, на самом деле. Проблема только в том, что реализовать это тяжело.

Но нет смысла заканчивать сезон без фанатов. Футбол только для болельщиков, для кого еще мы играем? Пустые трибуны — не то, совсем другая атмосфера. Каждый матч должен быть праздником. А играть при пустых трибунах — это как Новый год праздновать без елки.

Ранее тренер «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал возможное завершение сезона в РПЛ.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:33
от чего же не на приставках ? ну ты оригинал)))
ОПС
ОПС
сегодня в 04:12, ред.
Нет, не то.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:49
Надо доиграть!!!
Albasin
Albasin
сегодня в 01:08
Не годится.
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