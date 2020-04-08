Защитник «Локомотива» предложил разыграть РПЛ в формате плей-офф

Защитник московского «Локомотива» высказал свою точку зрения на варианты продолжения сезона в РПЛ после приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Мы все в одинаковой степени находимся в неведении. Каждый день новая информация, разные сценарии продолжения, возобновления или отмены сезона появляются. Сейчас даже с ребятами уже не обсуждаем ничего. Пока еще тренировались, общались на тему коронавируса, но сейчас все закрылись дома.

Думаю, закончить чемпионат прямо сейчас было бы несправедливо. Одни от этого выиграют, другие будут недовольны. Ко второй категории относятся команды, которые борются за еврокубки, конечно. На кону большие деньги, игра в Лиге чемпионов. В Италии, например, предлагают разыграть плей-офф между топовыми командами. В РПЛ в таком тоже было бы интересно поучаствовать, на самом деле. Проблема только в том, что реализовать это тяжело.

Но нет смысла заканчивать сезон без фанатов. Футбол только для болельщиков, для кого еще мы играем? Пустые трибуны — не то, совсем другая атмосфера. Каждый матч должен быть праздником. А играть при пустых трибунах — это как Новый год праздновать без елки.