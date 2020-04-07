Тренер «Крыльев»: «За месяц завершить чемпионат нет никакой возможности»

Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал возможное завершение сезона в РПЛ .

Что касается нынешней ситуации в РПЛ : мы можем потерять этот сезон и внести хаос в следующий. Оправдан ли этот риск? Решать не тренерам, но определенность очень нужна. Понятно, что сейчас ее никто не может гарантировать, но ситуацию нужно смягчить. В этой ситуации никто из нас не был. Но с уверенностью можно сказать, что все матчи после возобновления чемпионата будут похожи на лотереи. А ведь командам нужно доиграть 8 игр плюс три раунда Кубка России. В ФНЛ не доиграны 11 матчей. Согласны ли клубы на такую лотерею? Большой вопрос.

За месяц завершить чемпионат нет никакой возможности. Допустим, если при благоприятном стечении обстоятельств мы возобновляем чемпионат 15 июня, то можем закончить его 15 августа. После этого в спешном порядке нужно составлять календарь, формировать состав, и на все это выделится не больше двух недель. 1 сентября мы сыграем максимум один тур — и затем будет пауза на матчи сборных, которые некуда откладывать, так как необходимо определить участников Евро-2021.