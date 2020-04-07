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Тренер «Крыльев»: «За месяц завершить чемпионат нет никакой возможности»

вчера, 16:16

Тренер «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал возможное завершение сезона в РПЛ.

Что касается нынешней ситуации в РПЛ: мы можем потерять этот сезон и внести хаос в следующий. Оправдан ли этот риск? Решать не тренерам, но определенность очень нужна. Понятно, что сейчас ее никто не может гарантировать, но ситуацию нужно смягчить. В этой ситуации никто из нас не был. Но с уверенностью можно сказать, что все матчи после возобновления чемпионата будут похожи на лотереи. А ведь командам нужно доиграть 8 игр плюс три раунда Кубка России. В ФНЛ не доиграны 11 матчей. Согласны ли клубы на такую лотерею? Большой вопрос.

За месяц завершить чемпионат нет никакой возможности. Допустим, если при благоприятном стечении обстоятельств мы возобновляем чемпионат 15 июня, то можем закончить его 15 августа. После этого в спешном порядке нужно составлять календарь, формировать состав, и на все это выделится не больше двух недель. 1 сентября мы сыграем максимум один тур — и затем будет пауза на матчи сборных, которые некуда откладывать, так как необходимо определить участников Евро-2021.

Ранее стало известно, что сезон РПЛ может завершиться без зрителей.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:20
Конечно можно, они даже не представляют на что они способны
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:56
Перейти на весну- осень и нет проблем.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил За адекватность
вчера в 17:48
С 15 июня по 15 августа это 62 дня. Не жирно ли нашим звездам мирового футбола будет играть один матч в неделю в сложившейся ситуации? Условно через три на четвертый (я уж не говорю, что можно и через два на третий) наши ногомячисты не вывезут физически в нашем ультраскоростном чемпионате?
Полностью поддерживаю!!! За месяц с небольшим должны управиться. Все в равных условиях и нытье по этому поводу неактуально.
beefs
beefs
вчера в 16:50
трудное положение
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:49
Очкует просто вылететь пробкой в пердив. После паузы все будут в одинаковых условиях, все будут играть в лотерею, так что надо чемпионат доиграть и отмазки не принимаются!
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:34
С 15 июня по 15 августа это 62 дня. Не жирно ли нашим звездам мирового футбола будет играть один матч в неделю в сложившейся ситуации? Условно через три на четвертый (я уж не говорю, что можно и через два на третий) наши ногомячисты не вывезут физически в нашем ультраскоростном чемпионате?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:30
возможно не трепи!
andreika20133
andreika20133
вчера в 16:28
Ерунду прогнал. Не хочет на вылет.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:21
Для КС это уже важно, вас и спартак с нетерпением ждёт пердив.
drug01
drug01 ответил SSPZ
вчера в 16:19
да это понятно
Потому что первый!
SSPZ
SSPZ
вчера в 16:17
да это понятно
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