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Широков – о сокращении зарплат в РПЛ: «Больно, когда у тебя 40% забирают»

вчера, 23:33

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в эфире телеканала «Матч ТВ» высказался об уменьшении зарплат в РПЛ после приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.

У нас в России нет коллективного соглашения игроков и клубов, так что командам приходится самим внутри договариваться. Но не у всех огромные зарплаты, и больно, когда у тебя 40% забирают. Понятно, что кризис и всем тяжело, но нужно исходить из того, что есть.

Отметим, ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал с игроками и тренерами сокращение зарплат.  

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Vadik
Vadik
сегодня в 09:09
Наши футболисты не самая бедная прослойка населения в стране! Не обнищают!
nikoladolgov
nikoladolgov ответил drug01
сегодня в 00:47
Вот бедные какие!!!!
Пусть все переходят в АПЛ, Сегунду , Бундеслигу чтоб не было так больно.
Однако почему то не бегут ?
Парадокс ...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:44
Надо было забрать 90%, эти дармоеды и на 10% не наиграли !
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 00:32
больно когда ты проиграл все что можно, сидишь половину игр на лавке, тебе урезали на 40% зарплату и ты при этом все равно получаешь в 40 раз больше врача или учителя
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:50
больно когда всё забирают! чем вы лучше других в стране?
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:43
Больно грит мне больно)))
Comdiv
Comdiv
вчера в 23:40
Больно, когда получаете огромные деньги и не хотите играть.
drug01
drug01
вчера в 23:35
Вот бедные какие!!!!
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