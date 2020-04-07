Широков – о сокращении зарплат в РПЛ: «Больно, когда у тебя 40% забирают»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в эфире телеканала «Матч ТВ» высказался об уменьшении зарплат в РПЛ после приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.
У нас в России нет коллективного соглашения игроков и клубов, так что командам приходится самим внутри договариваться. Но не у всех огромные зарплаты, и больно, когда у тебя 40% забирают. Понятно, что кризис и всем тяжело, но нужно исходить из того, что есть.
Отметим, ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал с игроками и тренерами сокращение зарплат.
Однако почему то не бегут ?
Парадокс ...
Однако почему то не бегут ?
Парадокс ...