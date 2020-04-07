Бомби, Селюк! Агент, которого не переслушать

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вчера, 22:21

Дмитрий Селюк поцапался в «Твиттере» с Федором Смоловым. «Соккер.ру» собрал самые яркие высказывания одиозного футбольного деятеля.

Дмитрий Селюк — российский футбольный агент (по призванию, а не по профессии — официальной лицензии ФИФА у него нет), который сейчас проживает в Барселоне. Наиболее известен сотрудничеством с Яя Туре и африканскими футболистами, которых пафосно рекламирует в прессе. Известен горячими высказываниями и на другие футбольные темы.

Так, Селюк обвинил нарушившего карантин и вернувшегося в Россию Смолова в лукавстве и предположил, что «Сельта» отказалась от него. Федор нашел смешное фото Селюка и назвал его «чуваком» в своем ответе, достойном остроумного ученика средних классов, но оппонент тоже за словом в карман не полез… В общем, читайте сами.

Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все.

О гениальном решении Гвардиолы в отношении Яя Туре:

«Гениальный» тренер современности Гвардиола не включил в заявку на Лигу чемпионов Яя Туре. Жизнь покажет, кто прав. Все увидим в конце сезона. Яя – большой профессионал. Сейчас он находится в хорошей форме, Яя скинул 7 килограмм. Возможно, этого мало для Гвардиолы, но для него и Ибрагимович был недостаточно хорош.

И снова о Гвардиоле:

Гвардиола выиграл много титулов с «Барселоной», но и Яя тоже. Пеп считает, что раз он выиграл всё, то может возомнить себя Богом. В «Манчестер Сити» происходят очень странные вещи. Туре, Харт, Компани выступали за клуб много лет, а затем приходит Гвардиола и относится к ним, как к собакам. Ему следует тренировать в Афганистане. Пеп часто говорит об уважении. Но чтобы получить уважение, ты должен сам проявлять его. Пеп не хочет работать с мужчинами. Он хочет работать с очень молодыми игроками, чтобы контролировать их, как детей. Он улыбается вам, заставляет поверить, что он ваш друг, а потом предает.

О Руслане Пименове, который раскритиковал Ласину Траоре:

Пименов, видимо, имел в виду себя в те времена, когда играл за «Метц», в котором он не забил ни одного гола за 10 матчей и с которым вылетел из высшей лиги. Я даже не стану разбирать игру Пименова во Франции, где он выглядел клоуном, чтобы не позорить этого специалиста и комментатора. Какой Траоре нападающий, надо спрашивать у защитников, а не у болтунов, которые понятия не имеют, о чём говорят и пишут. Например, защитник «Тоттенхэма» Триппьер сказал, что Траоре мог бы играть в АПЛ . А Пименов даже в самой светлой мечте мог бы играть максимум в третьей лиге Англии.

О перспективах Месси в РПЛ :

Могу представить Месси в ЦСКА . Шутка. Но если вдруг такое произойдет, то не факт, что Месси будет много забивать в РФПЛ . Когда Лео играет, то европейские арбитры его оберегают, ведь понимают, что это великий футболист. В России же такого не будет. Ребята из условного «Амкара» как дадут ему раз пять по ногам, Месси забудет, как голы забивать.

О ненависти фанатов ЦСКА к Траоре:

Почему его не любят болельщики ЦСКА ? Потому что народу надо кого-то ненавидеть. Пришёл домой, бахнул пивка, водочки, лёг на диван и давай всех ругать! Ну любит так народ делать — да на здоровье! Вот и Траоре многим не по душе. Типа стоит дылда — ничего не делает. Ну-ну.

О Борисе Ротенберге:

Я так скажу: Боря мог бы играть в сборной России. А почему нет? Вот Козлов выступал за национальную команду. А Ротенберг как минимум не хуже. Борис — профессионал с большой буквы. Ротенберг — качественный, сильный футболист. А хейтеры всегда будут хейтить.

О трансфере Луиса Адриано в «Спартак»:

Не верю, что такой глупый трансфер может состояться. Если этот трансфер состоится, это будет подчеркивать, что тот, кто принял соответствующее решение, или полный идиот, или коррупционер.

О первых шагах Геркуса у руля «Локомотива»

Шаги, предпринимаемые новым руководством «Локомотива», являются несусветной глупостью. Спортивным директором клуба назначается дядя, видевший футбол в детском садике. Он тут же приводит в команду 32-летнего Фарфана, последний матч которого в ОАЭ датирован октябрем прошлого года. Даже если бы Фарфан был хорошим футболистом, уже через год, учитывая его возраст, ему нужно было бы искать замену. А ведь учтите, что игроку понадобится время на адаптацию к РПЛ .

О «Зените»:

Проецируя это на наш футбол: надо любить и другие национальности кроме русской. Посмотрите на трансферную политику «Зенита»: тут смуглый, тут не смуглый, этому можно играть, а тому — нет, зато умеют набирать футболистов толпами, а потом не знают, что с ними делать. Уже бы давно могли блистать на высшем уровне, а не проигрывать «Андерлехту», при всем моем к бельгийцам уважении.

Экспертное сравнение Ласины Траоре и Эдера:

Предлагал Ласину «Локомотиву» до подписания Эдера. Траоре не просто на порядок, в 100 раз лучше Эдера. Даже если Траоре выпьет 2 бутылки виски, то будет лучше Эдера в хорошей форме.

О трансфере Алексея Сутормина в «Зенит»:

50 тыс. рублей? Даже как-то многовато, переплатили. (Смеётся.) За такие деньги Сутормина мог купить любой болельщик. Билеты на лучшие места на концерте Аллы Пугачёвой стоят дороже. Так что людям не дали возможности, что выбрать: посещение культурного мероприятия или же личного футболиста.

О Виталии Мутко:

Матрос-моторист продолжает топить футбол. К сожалению, ничего не изменилось. Люди прекращают карьеру после того, как 20 лет назад дотронулись до чьей-то коленки. А у нас даже экскаватором не выкорчевать. Всё же я надеялся, что у Мутко есть совесть.

О приобретении «Локомотивом» Крыховяка:

Ситуация в «Локомотиве» сейчас такова, что у команды большой бюджет, но распоряжаться им некому. Я живу в Европе и слышу, как вся Европа смеется над «Локомотивом». Даже вот если брать переход Крыховяка. Я был в Монако, там агенты из всех стран. Всем им предлагали купить Крыховяка, но его никто не берёт. «Вест Бромвич» с ним в составе вылетел из АПЛ . Спортивный директор «Локомотива» — нелюдь.

О подписании «Спартаком» Романа Еременко:

Считаю невозможным изначально, чтобы народная команда, с наибольшим количеством болельщиков, подписывала игрока, который был пойман на кокаине. Это сигнал для молодежи — нюхайте кокаин, и вы сможете попасть в «Спартак». Я удивляюсь, как к этому могли дойти и додуматься. Получается, что подписание клубом такого человека является пропагандой наркотиков.

О победе «Зенита» над минским «Динамо» со счетом 8:1:

Я же из Питера. Болел, конечно, за «Зенит», рад успеху. У «Локомотива» есть Эдерка, с которым не могут одолеть «Оренбург», у «Спартака» есть Луиска, с которым не могут одолеть ПАОК , а у «Зенита» есть Артёмка, он достояние Питера. Без него проиграли в первом матче, а тут с ним одолели «Динамо» Минск.

Кто самый крутой футбольный агент?