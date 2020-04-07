Геннадий Орлов: «Некоторые клубы РПЛ не смогут выжить»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о том, что некоторые российские клубы не смогут остаться на плаву из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Хоть я и оптимист, но сейчас настроен пессимистически по поводу будущего российских футбольных клубов. Предполагаю, что даже некоторые клубы Премьер-Лиги не выживут из-за своих бюджетных позиций. Тяжело содержать команду с такими большими затратами. Опустятся зарплаты, появится потолок зарплат. Ну очень сильный удар.
Владельцам клубов ФНЛ нужно искать меценатов. Думаю, найдутся люди, которые создадут частные клубы, но у всех условия будут ниже, чем сегодня. А что дальше? Как проводить турнир? Может, перейдём на пульки, разобьём команды по зонам, а потом лучшие в своих зонах определяли бы победителей лиги. Но нет худа без добра. Коронавирус заставит выпускать на поле наших способных мальчишек. Теперь всё за ними! Будет обновление футбола.
Пока писал язык сломал , а ему то как выговаривать)
Пока писал язык сломал , а ему то как выговаривать)
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Орлов прав! Для Зенита это уникальная возможность стать бессменным чемпионом на ближайшие годы! Ведь находясь под крылом Газпрома Зениту ни какие вирусы НЕ страшны!
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Орлов прав! Для Зенита это уникальная возможность стать бессменным чемпионом на ближайшие годы! Ведь находясь под крылом Газпрома Зениту ни какие вирусы НЕ страшны!