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Геннадий Орлов: «Некоторые клубы РПЛ не смогут выжить»

вчера, 19:04

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о том, что некоторые российские клубы не смогут остаться на плаву из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Хоть я и оптимист, но сейчас настроен пессимистически по поводу будущего российских футбольных клубов. Предполагаю, что даже некоторые клубы Премьер-Лиги не выживут из-за своих бюджетных позиций. Тяжело содержать команду с такими большими затратами. Опустятся зарплаты, появится потолок зарплат. Ну очень сильный удар.

Владельцам клубов ФНЛ нужно искать меценатов. Думаю, найдутся люди, которые создадут частные клубы, но у всех условия будут ниже, чем сегодня. А что дальше? Как проводить турнир? Может, перейдём на пульки, разобьём команды по зонам, а потом лучшие в своих зонах определяли бы победителей лиги. Но нет худа без добра. Коронавирус заставит выпускать на поле наших способных мальчишек. Теперь всё за ними! Будет обновление футбола.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:15
Выживут "Зенит","Зенит-м","Зенит-2","Зенит-3" и "Зенит-4".Чемпионат будет называться "Газпром Чемпионат РПЛ им.А.Миллера".
морозз
морозз
вчера в 22:55
Первым делом надо расформировать Зенит, ну и создавать новую питерскую команду проводя её через Пердив! Во вторых убрать всю эту питерскую камарилью из РФС и судейского комитета, провести честные открытые выборы и спасти наш футбол! В третьих уменьшить состав команд РПЛ на пару, тем самым убрав все эти Фарма клубы Зенита!
VAN ARM
VAN ARM ответил Алексей Коротеев
вчера в 22:09
А не вы ли в долгах как в шелках ? ))))))))))))
к сожалению сей час вся россия так живёт в кредитах и долгах !!)) ну как минимум те кто к трубе не присосался)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил VAN ARM
вчера в 21:17
не хотелось бы потерять зенит и спартак)))))))
А не вы ли в долгах как в шелках ? ))))))))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:55
Неужели Зенит исчезнет из РПЛ? ГАЗПРОМ на мели?
112910415
112910415
вчера в 20:16
ну да, тучи довольно чёрные над головой ...
Сп62
Сп62 ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 19:56
Все останется на своих местах. Для некоторых регионов иметь команду в РПЛ престижно, и губернаторы лучше оторвут кусок от социальных программ, чем откажутся финансировать клуб.
Согласен. Если губернатор болельщик (вспомним Шаймиева), он разобьётся в лепешку, но команду сохранит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:47
Все останется на своих местах. Для некоторых регионов иметь команду в РПЛ престижно, и губернаторы лучше оторвут кусок от социальных программ, чем откажутся финансировать клуб.
Footbolista
Footbolista ответил VAN ARM
вчера в 19:28
может хотя бы в пердив??ааа??)))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:28, ред.
Главное для Гены , что Зенит не купил Тоби Алдервейрелда)))
Пока писал язык сломал , а ему то как выговаривать)
VAN ARM
VAN ARM ответил Footbolista
вчера в 19:20
зенит должен самоликвидироваться...
может хотя бы в пердив??ааа??)))))
Footbolista
Footbolista
вчера в 19:19
    Footbolista
    Footbolista ответил VAN ARM
    вчера в 19:18
    не хотелось бы потерять зенит и спартак)))))))
    Не дождетесь)...
    beefs
    beefs
    вчера в 19:15
    печалька...
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 19:15
    не хотелось бы потерять зенит и спартак)))))))
    cska1948
    cska1948
    вчера в 19:14
    "...Но нет худа без добра..."
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    Орлов прав! Для Зенита это уникальная возможность стать бессменным чемпионом на ближайшие годы! Ведь находясь под крылом Газпрома Зениту ни какие вирусы НЕ страшны!
    Трубадур
    Трубадур
    вчера в 19:09
    Так и будет.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 19:07
    Конечно.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:07
    Рано плакать
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 19:06
    это факт
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