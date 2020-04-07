Геннадий Орлов: «Некоторые клубы РПЛ не смогут выжить»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о том, что некоторые российские клубы не смогут остаться на плаву из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Хоть я и оптимист, но сейчас настроен пессимистически по поводу будущего российских футбольных клубов. Предполагаю, что даже некоторые клубы Премьер-Лиги не выживут из-за своих бюджетных позиций. Тяжело содержать команду с такими большими затратами. Опустятся зарплаты, появится потолок зарплат. Ну очень сильный удар.