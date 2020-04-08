Коченков: «„Локомотив“ хочет снизить зарплаты, а игроки — нет»

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков рассказал о переговорах руководства с игроками команды о сокращении зарплаты на время приостановки чемпионата России.
Провожу карантин, как все, кручу велосипед, стараюсь поддерживать форму.
Сокращение зарплат? Клуб хочет снизить, футболисты не хотят. Не хотел бы комментировать ситуацию в «Локомотиве», у нас хотят урезать зарплаты, идёт разговор. Надеюсь, что мы доиграем этот сезон чемпионата России.
Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что руководство клуба пошло на 40-процентное снижение своей зарплаты.
Написал, а продолжаю рыдать. Жалко топ менеджеров Газпрома ( к тому же практически всю
питерскую команду, на которую опирался Миллер, уволили), жалко футболистов Локо ( ну как проживешь на миллион баксов в год?), жалко Ротенберга с Тимченко (многомиллиардные нацпроекты, исполнителями которых являются их компании, придётся сократить).
Не жалко только нытиков, которые, видя бедственное положение вышеперечисленных категорий лучших людей России, продолжают жаловаться то на удорожание газа и продуктов,
то на медобслуживание, заразившихся короновирусом. Позор им!
Написал, а продолжаю рыдать. Жалко топ менеджеров Газпрома ( к тому же практически всю
питерскую команду, на которую опирался Миллер, уволили), жалко футболистов Локо ( ну как проживешь на миллион баксов в год?), жалко Ротенберга с Тимченко (многомиллиардные нацпроекты, исполнителями которых являются их компании, придётся сократить).
Не жалко только нытиков, которые, видя бедственное положение вышеперечисленных категорий лучших людей России, продолжают жаловаться то на удорожание газа и продуктов,
то на медобслуживание, заразившихся короновирусом. Позор им!
Договорятся....Никуда не денутся...
Проведут все как в Зените....
В случае прямого выхода в ЛЧ - вернут все коврижки с избытком....Еще и в плюсе останутся....
Договорятся....Никуда не денутся...
Проведут все как в Зените....
В случае прямого выхода в ЛЧ - вернут все коврижки с избытком....Еще и в плюсе останутся....
В ЛОКО умные люди и команда в целом...
В ЛОКО умные люди и команда в целом...