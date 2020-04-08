Коченков: «„Локомотив“ хочет снизить зарплаты, а игроки — нет»

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сегодня, 03:37

Вратарь «Локомотива» рассказал о переговорах руководства с игроками команды о сокращении зарплаты на время приостановки чемпионата России.

Провожу карантин, как все, кручу велосипед, стараюсь поддерживать форму. Сокращение зарплат? Клуб хочет снизить, футболисты не хотят. Не хотел бы комментировать ситуацию в «Локомотиве», у нас хотят урезать зарплаты, идёт разговор. Надеюсь, что мы доиграем этот сезон чемпионата России.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что руководство клуба пошло на 40-процентное снижение своей зарплаты.