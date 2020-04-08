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Коченков: «„Локомотив“ хочет снизить зарплаты, а игроки — нет»

сегодня, 03:37

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков рассказал о переговорах руководства с игроками команды о сокращении зарплаты на время приостановки чемпионата России.

Провожу карантин, как все, кручу велосипед, стараюсь поддерживать форму.

Сокращение зарплат? Клуб хочет снизить, футболисты не хотят. Не хотел бы комментировать ситуацию в «Локомотиве», у нас хотят урезать зарплаты, идёт разговор. Надеюсь, что мы доиграем этот сезон чемпионата России.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что руководство клуба пошло на 40-процентное снижение своей зарплаты.

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Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 09:40
По итогам прошлого года правление «Газпрома» впервые за несколько лет осталось без премий: топ-менеджерам не были выплачены годовые бонусы, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к концерну. В результате общее вознаграждение сократилось почти вдвое - с 2,55 до 1,33 млрд рублей.
Написал, а продолжаю рыдать. Жалко топ менеджеров Газпрома ( к тому же практически всю
питерскую команду, на которую опирался Миллер, уволили), жалко футболистов Локо ( ну как проживешь на миллион баксов в год?), жалко Ротенберга с Тимченко (многомиллиардные нацпроекты, исполнителями которых являются их компании, придётся сократить).
Не жалко только нытиков, которые, видя бедственное положение вышеперечисленных категорий лучших людей России, продолжают жаловаться то на удорожание газа и продуктов,
то на медобслуживание, заразившихся короновирусом. Позор им!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:32
Странно если бы было наоборот...)))

Договорятся....Никуда не денутся...
Проведут все как в Зените....
В случае прямого выхода в ЛЧ - вернут все коврижки с избытком....Еще и в плюсе останутся....
Трубадур
Трубадур
сегодня в 08:16
Не сознательные проводницы совсем.
Mangur
Mangur
сегодня в 08:04
Без комментариев.
BenderBender
BenderBender
сегодня в 07:37
Упыри
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:25, ред.
ну не надо скромничать все об этом в тайне мечтают))) шутник)) но считаю ччто контракт нужно выполнять или разрывать иначе бардак!!
andre_can
andre_can
сегодня в 07:04
да расформировать их!!! ;)
VIPded
VIPded
сегодня в 06:42
Недопонимают сложность ситуации зажравшиеся игрули...(((
Youngberg
Youngberg
сегодня в 06:05
Игроки неправы, за что платить, если не играют. Снизить на 40% в такой ситуации это нормально. Жадность у многих зашкаливает, здравый смысл отсутствует.
ABir
ABir
сегодня в 05:58
Зарплата в том числе формируется за счёт средств от продажи билетов и трансляций матчей, а если не кто не смотрит на игру, то за что платить?
112910415
112910415
сегодня в 05:28
простым железнодорожным рабочим трудно живётся
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:13
Договорятся)
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 05:02
Они же бедные от зарплаты до зарплаты живут...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 04:41
надеюсь, что Договорятся...
В ЛОКО умные люди и команда в целом...
beefs
beefs
сегодня в 04:26
Клево, сижу дома а зарплата идёт...
ОПС
ОПС
сегодня в 04:26
Надо искать компромисс.
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