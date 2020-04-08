Нолито: «Стадион „Краснодара“ – один из лучших в мире»

Форвард «Севильи» Нолито поделился воспоминаниями о гостевых еврокубковых матчах против российских клубов.

В Москве мы были с «Севильей» и тогда крупно уступили «Спартаку» (1:5). Правда, по итогам группового этапа мы оказались выше москвичей. Тогда мне особо не удалось познакомиться с городом, поэтому целостного представления о вашей столице у меня нет.

Зато я очень хорошо помню Краснодар. Какой там потрясающий стадион. Очень уютный, современный, с великолепным газоном. Один из лучших в мире. Так что, пожалуй, стадион «Краснодара» и есть моё главное воспоминание о России.