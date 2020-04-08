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Нолито: «Стадион „Краснодара“ – один из лучших в мире»

сегодня, 02:02

Форвард «Севильи» Нолито поделился воспоминаниями о гостевых еврокубковых матчах против российских клубов.

В Москве мы были с «Севильей» и тогда крупно уступили «Спартаку» (1:5). Правда, по итогам группового этапа мы оказались выше москвичей. Тогда мне особо не удалось познакомиться с городом, поэтому целостного представления о вашей столице у меня нет.

Зато я очень хорошо помню Краснодар. Какой там потрясающий стадион. Очень уютный, современный, с великолепным газоном. Один из лучших в мире. Так что, пожалуй, стадион «Краснодара» и есть моё главное воспоминание о России.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответил Comdiv
сегодня в 07:38
Кому как.
а что там может не нравится? кроме поражений!)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:16
был там. стадион супер!!!
SSPZ
SSPZ
сегодня в 06:10
стадион отличный, атмосфера на стадионе хорошая, люди в Краснодаре прекрасные
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:29
Он прав, кто хоть видел этот стадион а тем более был на матчах, то двумя руками поддержит Нолито.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 03:00
Кому как.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:10
Наверное!!!
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