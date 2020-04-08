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Игорь Коновалов: «На сокращение зарплаты отреагировал с пониманием»

сегодня, 02:31

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов высказался о сокращении зарплаты игроков казанского клуба на 50% в связи с пандемией коронавируса.

— «Рубин» сократил зарплаты на 50 процентов из-за коронавируса. Как на это отреагировали?

— С пониманием. Иногда нужно идти на уступки. Из-за сокращения какие-то планы немного меняются, но всё нормально, мне хватает. Стараюсь думать о будущем, что-то в недвижимость вкладываю. Кто знает, что будет после карьеры.

— В команде никто не возмущался таким уменьшением зарплаты?

— Многие игроки из разных команд общаются друг с другом, узнают новости. У кого-то на 20 процентов снизили, у кого-то на 30, у кого-то 50. Не очень приятно, конечно, от таких новостей. Ничего не поделаешь. Надеемся, вся эта ситуация скоро закончится, и мы продолжим играть.

— На улицу выходите сейчас?

— Практически нет. Сейчас нахожусь дома с родителями в Краснодарском крае. Выхожу только во двор иногда, чтобы потренироваться и воздухом подышать.

Коновалов также поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

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Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 08:18
Сознательный товарищ, что сказать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:48
Все равно много останется.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:23
ЛВС обработал всех.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:50
Все понимают что получать деньги за просто так не этично.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:01
Это нормально, респект.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 03:01
Попробовал бы по другому.
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