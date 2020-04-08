Игорь Коновалов: «На сокращение зарплаты отреагировал с пониманием»

Полузащитник «Рубина» высказался о сокращении зарплаты игроков казанского клуба на 50% в связи с пандемией коронавируса.

— «Рубин» сократил зарплаты на 50 процентов из-за коронавируса. Как на это отреагировали?

— С пониманием. Иногда нужно идти на уступки. Из-за сокращения какие-то планы немного меняются, но всё нормально, мне хватает. Стараюсь думать о будущем, что-то в недвижимость вкладываю. Кто знает, что будет после карьеры.

— В команде никто не возмущался таким уменьшением зарплаты?

— Многие игроки из разных команд общаются друг с другом, узнают новости. У кого-то на 20 процентов снизили, у кого-то на 30, у кого-то 50. Не очень приятно, конечно, от таких новостей. Ничего не поделаешь. Надеемся, вся эта ситуация скоро закончится, и мы продолжим играть.

— На улицу выходите сейчас?

— Практически нет. Сейчас нахожусь дома с родителями в Краснодарском крае. Выхожу только во двор иногда, чтобы потренироваться и воздухом подышать.