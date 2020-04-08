Живоглядов: «Семак – крутой мужик. Очень честный и невероятно добрый»

Защитник «Локомотива» поделился мнением о главном тренере «Зенита» , под руководством которого он ранее выступал за «Уфу».

Семак — крутой мужик. Очень честный, невероятно добрый, таких ещё поискать. Это если про человеческие качества. В плане тренерских скиллов даже что-то одно выделить сложно — всё сильное.

Сергей Богданович дал мне уверенность в себе — это главное. Передвинул меня обратно на правый фланг с нового сезона. Тоже много со мной работал, объяснял, как и Ганчаренко. Многие тогда, помню, писали: «Семак выезжает на багаже Ганчаренко». Но это не так. Просто Виктор Михалыч заложил в «Уфе» базу, наладил игру в обороне — всё-таки до него команда чудом в Премьер-Лиге осталась. А Семак, отталкиваясь от этого, выстроил атакующие действия, у него был свой стиль. Мне вообще кажется, что сезон-2017/18 — выдающийся для «Уфы». И повторить его в Башкирии смогут нескоро, хотя я буду рад ошибиться. Но тогда для нас всё складывалось очень удачно.