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Обухов: «Смотрю нарезки с Фирмино и Левандовски. Что-то для себя подмечаю»

сегодня, 01:41

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов рассказал о том, чем занимается дома во время паузы в чемпионате России.

Я дома, в Сочи. Выхожу только за продуктами и обратно домой. Нам расписали программу в домашних условиях, занимаюсь разными упражнениями. Смотрю за другими нападающими — видел уже много нарезок Фирмино и Левандовски, что-то для себя подмечаю.

Это лучший сезон в моей карьере, так как мы выступаем в Премьер-Лиге. Много забиваем, потому что у нас хорошие контратаки. Если мы ведём, соперники раскрываются, мы быстро убегаем в контратаку и забиваем ещё.

Напомним, этой зимой сообщалось об интересе «Баварии» к форварду «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:29
посмотри пеле! вот где песня!!
ОПС
ОПС
сегодня в 06:13
Подмечать это хорошо.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:42
Делать ему больше нечего.
Alprish
Alprish
сегодня в 01:41
Полезно поучиться у больших игроков.
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