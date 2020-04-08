Обухов: «Смотрю нарезки с Фирмино и Левандовски. Что-то для себя подмечаю»

Нападающий «Тамбова» рассказал о том, чем занимается дома во время паузы в чемпионате России.

Я дома, в Сочи. Выхожу только за продуктами и обратно домой. Нам расписали программу в домашних условиях, занимаюсь разными упражнениями. Смотрю за другими нападающими — видел уже много нарезок Фирмино и Левандовски, что-то для себя подмечаю.

Это лучший сезон в моей карьере, так как мы выступаем в Премьер-Лиге. Много забиваем, потому что у нас хорошие контратаки. Если мы ведём, соперники раскрываются, мы быстро убегаем в контратаку и забиваем ещё.