Хавбек «Рубина»: «Из-за карантина решил купить себе компьютер»

Полузащитник «Рубина» рассказал, чем занимается во время эпидемии коронавируса.

Запасался ли гречкой или другим провиантом? Нет, не было такого, чтобы я готовился к карантину, как будто к блокаде. Один в Казани заказывал себе еду или мог что-то элементарное сам себе приготовить. Когда только начался вирус, каждый день ходили в баньку на базе. Сейчас уже не хожу.

Чем занимаюсь на карантине? Смотрю, как Смолов против Зинченко в CS: GO играют. Сам ни с кем не рубился. Они все хорошо играют, а я в этом новичок. Как карантин начался, купил себе компьютер и решил поиграть.

Играю ли в FIFA ? Нет. CS мне нравится, остальное пока как-то не цепляет.

Какой у меня распорядок дня? Жесткого графика нет: проснулся, поел, потренировался, пообщался с друзьями, могу поиграть до позднего вечера. В общем, день сурка! Книги не читаю, но желание такое есть. Хочу в ближайшее время биографию какого-нибудь известного человека осилить.