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Хавбек «Рубина»: «Из-за карантина решил купить себе компьютер»

сегодня, 08:48

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов рассказал, чем занимается во время эпидемии коронавируса.

Запасался ли гречкой или другим провиантом? Нет, не было такого, чтобы я готовился к карантину, как будто к блокаде. Один в Казани заказывал себе еду или мог что-то элементарное сам себе приготовить. Когда только начался вирус, каждый день ходили в баньку на базе. Сейчас уже не хожу.

Чем занимаюсь на карантине? Смотрю, как Смолов против Зинченко в CS: GO играют. Сам ни с кем не рубился. Они все хорошо играют, а я в этом новичок. Как карантин начался, купил себе компьютер и решил поиграть.

Играю ли в FIFA? Нет. CS мне нравится, остальное пока как-то не цепляет.

Какой у меня распорядок дня? Жесткого графика нет: проснулся, поел, потренировался, пообщался с друзьями, могу поиграть до позднего вечера. В общем, день сурка! Книги не читаю, но желание такое есть. Хочу в ближайшее время биографию какого-нибудь известного человека осилить.

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Все комментарии
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
сегодня в 09:37
"Хочу в ближайшее время биографию какого-нибудь известного человека осилить"

Биографию Дзюбы почитай или Уткина.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:20
Пока пользоваться научится и карантин закончится.
МапС
МапС
сегодня в 09:06
Мяч погонять не удаётся, а вот ёбиков теперь без проблем.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:03
А телевизор хоть есть у него интересно знать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:55
вот цифровая техника добралась до самых малоимущих слоёв населения)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:49, ред.
отличное решение вопроса
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