Соснин: «Важно, что команда не развалилась после поражения от „Спартака“»

Полузащитник московского «Динамо» поделился мнением о весенней части чемпионата России и рассказал о том, чем занимается дома во время паузы в РПЛ .

Перед возобновлением чемпионата была большая плотность в середине таблицы, и эти три игры были очень важны для нас. От результата зависело, в каком направлении мы будем двигаться. Конечно, поражение от главного соперника (Прим. — 0:2 от «Спартака») всех нас очень расстроило, но команда не развалилась после этого, а одержала две важнейшие победы и поднялась на шестое место.

Онлайн-тренировки с Пепе (Прим. — тренер по физической подготовке в «Динамо») – крайне необходимые мероприятия в нынешней ситуации, когда никто не знает, сколько будет продолжаться пауза в чемпионате. Вряд ли у команд будет много времени для подготовки к первой игре, поэтому нужно держать себя в форме. И эти тренировки очень здорово помогают. И, конечно, это тоже способ пообщаться с ребятами по команде.

В образовавшееся свободное время немалое его количество провожу перед телевизором – смотрим с женой разные фильмы и сериалы. Ещё достал вот с полки PlayStation, лежавшую там со времён «Кубани» (смеётся). Стало больше времени на одно из моих хобби – собирать LEGO. Читаю «12 стульев» Ильфа и Петрова и изучаю английский язык. Всем, кто читает эти строки, хочу пожелать здоровья!