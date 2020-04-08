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Соснин: «Важно, что команда не развалилась после поражения от „Спартака“»

сегодня, 06:06

Полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин поделился мнением о весенней части чемпионата России и рассказал о том, чем занимается дома во время паузы в РПЛ.

Перед возобновлением чемпионата была большая плотность в середине таблицы, и эти три игры были очень важны для нас. От результата зависело, в каком направлении мы будем двигаться. Конечно, поражение от главного соперника (Прим. — 0:2 от «Спартака») всех нас очень расстроило, но команда не развалилась после этого, а одержала две важнейшие победы и поднялась на шестое место.

Онлайн-тренировки с Пепе (Прим. — тренер по физической подготовке в «Динамо») – крайне необходимые мероприятия в нынешней ситуации, когда никто не знает, сколько будет продолжаться пауза в чемпионате. Вряд ли у команд будет много времени для подготовки к первой игре, поэтому нужно держать себя в форме. И эти тренировки очень здорово помогают. И, конечно, это тоже способ пообщаться с ребятами по команде.

В образовавшееся свободное время немалое его количество провожу перед телевизором – смотрим с женой разные фильмы и сериалы. Ещё достал вот с полки PlayStation, лежавшую там со времён «Кубани» (смеётся). Стало больше времени на одно из моих хобби – собирать LEGO. Читаю «12 стульев» Ильфа и Петрова и изучаю английский язык. Всем, кто читает эти строки, хочу пожелать здоровья!

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:23
Зашквар,от пищевика влететь.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 08:12
От спартака сейчас терпеть поражение просто не прилично.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:19
Команда проявила волю к победе.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:10
важно но не главное
ОПС
ОПС
сегодня в 06:11, ред.
Все верно. Удачи и везения в будущих матчах.
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