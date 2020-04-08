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Парикмахер Тарасова: «От самоизоляции можно умереть раньше, чем от вируса»

вчера, 18:09

Парикмахер полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова Денис Ли поделился мнением о ситуации с коронавирусом, а также ответил, у кого лучшая прическа среди российских футболистов:

Многие мои коллеги сейчас сидят без работы, никто зарплату им не выплачивает. Я работаю как самозанятый, сам за себя отвечаю. Так что поддержки никакой! Раньше от самоизоляции можно умереть, чем от самого вируса. Сейчас стричь не просит никто, даже спортсмены. 

У кого из российских игроков лучшая прическа? Это сложный вопрос. У каждого свой стиль. В последнее время вижу все больше ухоженных голов на поле. Так что посоветовать могу только тогда, когда человек уже непосредственно в кресле.

Ранее Тарасов назвал своего парикмахера «коронавирусом».

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:33
Парикмахера Бузова подогнала
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:22
зидан - лучший пример стиля)))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 19:14
тарасова мнение не интересно, его парикмахера тем более
параZит
параZит
вчера в 18:58, ред.
Дожились, у брадобрея интервью берут, дешевки с "чемпионата". Жаль что они не понимают, что всем нас Рать.
cska1948
cska1948
вчера в 18:33
Осталось ещё послушать парикмахеров жён и подружек футболистов.
дурман
дурман
вчера в 18:28
Когда по этому поводу выскажется терапевт у которого на приеме был Макеев?
Twisted
Twisted
вчера в 18:22
Перед угрозой голода людям никакой вирус не будет страшен
VIPded
VIPded
вчера в 18:18
Ой ли?... Дверь закрыл, шторы задернул и стриги...)))
beefs
beefs
вчера в 18:15
всем тяжело
SSPZ
SSPZ
вчера в 18:09, ред.
вряд ли)
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