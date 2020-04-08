Парикмахер Тарасова: «От самоизоляции можно умереть раньше, чем от вируса»

Парикмахер полузащитника «Рубина» Денис Ли поделился мнением о ситуации с коронавирусом, а также ответил, у кого лучшая прическа среди российских футболистов:

Многие мои коллеги сейчас сидят без работы, никто зарплату им не выплачивает. Я работаю как самозанятый, сам за себя отвечаю. Так что поддержки никакой! Раньше от самоизоляции можно умереть, чем от самого вируса. Сейчас стричь не просит никто, даже спортсмены.

У кого из российских игроков лучшая прическа? Это сложный вопрос. У каждого свой стиль. В последнее время вижу все больше ухоженных голов на поле. Так что посоветовать могу только тогда, когда человек уже непосредственно в кресле.