С. Бабаев: «Геркус не верил в способности Сёмина»

Член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев отреагировал на слова бывшего президента «железнодорожников» Ильи Геркуса, который рассказал, что хотел в 2017 году уволить главного тренера :

Меня, мягко скажу, удивила вольная интерпретация, с которой Илья Геркус недавно рассказал о заседании совета директоров, состоявшемся в начале июня 2017 года. Факт в том, что на тот момент Геркус — президент клуба — вне повестки встречи поставил вопрос о главном тренере. Он выразил мнение, что в будущем с Юрием Павловичем «клуб высокого места занять не сможет.

Вообще на том совете в повестке значились два других пункта: итоги выступления клуба в сезоне-2016/17 и трансферная политика клуба в летнее трансферное окно. Поэтому дискуссию о главном тренере начали после рассмотрения этих вопросов. И когда подавляющее большинство членов совета директоров высказались в поддержку Семина, то „инициатива“ Геркуса отпала сама собой.

И уж точно никакого перевеса в один голос не было. Чисто теоретически, конечно, Геркус согласно уставу мог принять единоличное решение, но идти против совета директоров не захотел.