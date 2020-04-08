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С. Бабаев: «Геркус не верил в способности Сёмина»

вчера, 17:29

Член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев отреагировал на слова бывшего президента «железнодорожников» Ильи Геркуса, который рассказал, что хотел в 2017 году уволить главного тренера Юрия Сёмина:

Меня, мягко скажу, удивила вольная интерпретация, с которой Илья Геркус недавно рассказал о заседании совета директоров, состоявшемся в начале июня 2017 года. Факт в том, что на тот момент Геркус — президент клуба — вне повестки встречи поставил вопрос о главном тренере. Он выразил мнение, что в будущем с Юрием Павловичем «клуб высокого места занять не сможет.

Вообще на том совете в повестке значились два других пункта: итоги выступления клуба в сезоне-2016/17 и трансферная политика клуба в летнее трансферное окно. Поэтому дискуссию о главном тренере начали после рассмотрения этих вопросов. И когда подавляющее большинство членов совета директоров высказались в поддержку Семина, то „инициатива“ Геркуса отпала сама собой.

И уж точно никакого перевеса в один голос не было. Чисто теоретически, конечно, Геркус согласно уставу мог принять единоличное решение, но идти против совета директоров не захотел.

Ранее Геркус рассказал о работе с Сёминым. 

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Палыч82
Палыч82 ответил Comdiv
вчера в 20:44
Не было бы юбилея железной дороги сто процентов бы не занял первое место.
РЖД в 2003 основано, проверить может любой желающий. Хоть не позорились бы со своими фантазиями
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:50
Геркус в проруби не утонет!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 17:46
Геркус в принципе правду когда-нибудь говорит? По всем последним новостям он врал напропалую.
Comdiv
Comdiv
вчера в 17:40
Не было бы юбилея железной дороги сто процентов бы не занял первое место.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:33
Это проблемы геркуса.
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