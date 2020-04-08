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Мостовой – о надбавках врачам: «Подумал: „Что это за мизерные цифры?“»

вчера, 17:09

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о решении президента страны Владимира Путина на три месяца поднять зарплаты медицинским работникам. 

Сначала все немного напряглись, когда увидели, что будет обращение президента. Подумали: «Ну ёлки-палки, сколько можно? Три-четыре дня назад же уже было». Потом все увидели картинку, расслабились, поняли, что обращение ко всем сферам и губернаторам.

Когда услышал про надбавки врачам, то подумал: «В такой богатейшей стране с миллиардерами, что это за мизерные цифры?» Не забывайте, что, условно, 25 тысяч еще месяц назад было одной суммой, а с нынешним курсом доллара — совсем другой.

Отметим, что ранее Мостовой прокомментировал эпидемию коронавируса в России.

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Трубадур
Трубадур
сегодня в 01:21
Мостовой на другой планете что ли живет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил VAN ARM
вчера в 23:18
врачей видать многовато))а тех кто к ним примажется в разы больше))))
А кто к врачам может примазаться ? Дворники ,одевшие себе на шею стетоскопы ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:15
Тут разговор про врачей гос.учреждений ! А про врачей в частных клиниках вообще никто не вспоминает ? Они тоже сейчас без работы ,т.к. работают на % -ты ! Есть пацинты -есть деньги ,нет пациентов ,а сейчас их нет , нет денег ! У них тоже семьи и дети . И что ?
cska1948
cska1948 ответил Палыч82
вчера в 21:00
То ж временная мера, вот если б всегда столько получали. Для времянки могли бы и по 200-300 тыс. накинуть
Для многих, если не большинства, россиян сколько бы не накинули, всё равно будет МАЛО.
Палыч82
Палыч82 ответил cska1948
вчера в 20:41
НЕ звезди! Врачам "Скорой" - 50 тысяч, а врачам в больницах - 80 тысяч.
То ж временная мера, вот если б всегда столько получали. Для времянки могли бы и по 200-300 тыс. накинуть
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:49
Выдели из своего кармана, слабо?
cska1948
cska1948 ответил Игорь Волков
вчера в 18:29
Да это смех и подачки народу. Пыль в глаза. Вот и вся помощь от государства. Тысячи миллионов получаем от нефти, а врачам дают 25 тыс. Пока у нашей страны эти Питерские "менеджеры и слуги народа", толку не будет никакого.
НЕ звезди! Врачам "Скорой" - 50 тысяч, а врачам в больницах - 80 тысяч.
cska1948
cska1948
вчера в 18:26
Да, небожителям НИКОГДА не понять КАК живёт трудовая Россия!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:43
А остальным вообще ничего не платят.
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:31
Футболистам вообще сокращают зарплаты! А ребята сейчас даже дома вкалывают, тренируются! Без врачей-то проживешь, а ты попробуй без футболистов!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:28
а ты мостовой чем помог??? судить все могут
VAN ARM
VAN ARM ответил mihaluch
вчера в 17:27
Маловато
врачей видать многовато))а тех кто к ним примажется в разы больше))))
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 17:22
Да это смех и подачки народу. Пыль в глаза. Вот и вся помощь от государства. Тысячи миллионов получаем от нефти, а врачам дают 25 тыс.
Пока у нашей страны эти Питерские "менеджеры и слуги народа", толку не будет никакого.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:10
Маловато
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