Жирков посоветовал посмотреть «Зелёную милю»

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вчера, 18:16

Полузащитник «Зенита» назвал фильмы, которые нужно посмотреть во время самоизоляции.

36-летний игрок назвал фильмы «Зеленая Миля», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райна» и «Собибор».

Юрий Жирков собрал рейтинг лучших фильмов на платформе Wink 🎬



Вы что-то уже смотрели? А собираетесь?



Если да, то добро пожаловать #наWink: https://t.co/EPAnEQNVdx pic.twitter.com/4v3zHvvAee — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 8, 2020

Ранее хавбек «Зенита» Александр Ерохин рассказал, чем занимается во время карантина.