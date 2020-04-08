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Жирков посоветовал посмотреть «Зелёную милю»

вчера, 18:16

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков назвал фильмы, которые нужно посмотреть во время самоизоляции.

36-летний игрок назвал фильмы «Зеленая Миля», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райна» и «Собибор».

Ранее хавбек «Зенита» Александр Ерохин рассказал, чем занимается во время карантина.

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Все комментарии
Climent
Climent
сегодня в 01:25, ред.
Скучнее фильма Список Шиндлера трудно придумать.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:56
Какой отстой смотрит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:54
Проснулся. Первым трем фильмам от 10 до 15 лет, а то и более. Или раньше их не смотрел?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:44
Сказки надо смотреть.
Splurgeloa
Splurgeloa
вчера в 18:40
С Томом Хэнксом плохих фильмов не бывает, но я их все уже видел.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:26
маловато)) тут судя по всему все сериалы придётся пересмотреть)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:18
молодец
beefs
beefs
вчера в 18:17
ок!
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