Жирков посоветовал посмотреть «Зелёную милю»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков назвал фильмы, которые нужно посмотреть во время самоизоляции.
36-летний игрок назвал фильмы «Зеленая Миля», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райна» и «Собибор».
Юрий Жирков собрал рейтинг лучших фильмов на платформе Wink 🎬— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 8, 2020
Вы что-то уже смотрели? А собираетесь?
Если да, то добро пожаловать #наWink: https://t.co/EPAnEQNVdx pic.twitter.com/4v3zHvvAee
Ранее хавбек «Зенита» Александр Ерохин рассказал, чем занимается во время карантина.