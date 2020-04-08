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БАТЭ проиграл «Славии» в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси

вчера, 19:21
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Мозырь)1 : 0Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭМатч завершен

«Славия» в первой полуфинальной встрече Кубка Беларуси оказалась сильнее БАТЭ.

«Славия» — БАТЭ 1:0 (1:0)
Голы: Пантя 11

«Славия»: Барановский, Раевский (Ковалевский 82), Тымонюк, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей, Котляров (Костров 74), Нар, Жук, Мельников.

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Филипович, Настич, Копитович, Стасевич, Драгун, Милич (Нехайчик 63), Яблонский (Моукам 72), Виллюмссон, Скавыш (Дубайич 80).

Предупреждения: Котляров 6, Филипович 9, Милич 29, Тымонюк 38, Потапов 60, Нар 62, Моукам 80

Напомним, что и в чемпионате Беларуси «Славия» в рамках 2-го тура обыграла БАТЭ.

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Все комментарии
Лиговский
Лиговский
сегодня в 01:20
Позорище стал, а не БАТЭ.
Karabal
Karabal
вчера в 23:06
БАТЭ в спартак превратилось.
shlomo
shlomo
вчера в 20:21
Подстава ....однако....
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:16
Славия должна была выигрывать крупнее! С победой!
Lazurny
Lazurny
вчера в 20:14
Славию с победой!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 20:09
Слизали у нас кричалку :
"Вперед Зенит!
Ты лучше всех на свете
Тебе дарована огонь и сила
...........................
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:52
Похоже видим закат хорошего клуба.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:47
БАИЭ уже не тот, что мы помним.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 19:36
Вот это да!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:26
БАТЭшка летит всем подряд. Что то неладно с командой ???
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:25
вот уроды!
beefs
beefs
вчера в 19:23
что БАТЭ?
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