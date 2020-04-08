БАТЭ проиграл «Славии» в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси

Вспоминаем и обсуждаем Легенд «Спартака» на «Соккер.ру»!

Лидеры читаются сразу, но находим и новых футбольных героев.

«Соккер.ру» разыскивает лучших в своем ремесле. Начинаем с поста №1.

«Соккер.ру» предлагает не приписывать Лионелю то, чего у него нет.