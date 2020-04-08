БАТЭ проиграл «Славии» в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси

«Славия» в первой полуфинальной встрече Кубка Беларуси оказалась сильнее БАТЭ.
«Славия» — БАТЭ 1:0 (1:0)
Голы: Пантя 11
«Славия»: Барановский, Раевский (Ковалевский 82), Тымонюк, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей, Котляров (Костров 74), Нар, Жук, Мельников.
БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Филипович, Настич, Копитович, Стасевич, Драгун, Милич (Нехайчик 63), Яблонский (Моукам 72), Виллюмссон, Скавыш (Дубайич 80).
Предупреждения: Котляров 6, Филипович 9, Милич 29, Тымонюк 38, Потапов 60, Нар 62, Моукам 80
Напомним, что и в чемпионате Беларуси «Славия» в рамках 2-го тура обыграла БАТЭ.
"Вперед Зенит!
Ты лучше всех на свете
Тебе дарована огонь и сила
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"Вперед Зенит!
Ты лучше всех на свете
Тебе дарована огонь и сила
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