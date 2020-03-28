«Минск» оказался сильнее «Динамо» в дерби

«Минск» обыграл минское «Динамо» в дерби в рамках 2-го тура чемпионата Беларуси. «Минск» (6 очка) лидирует в турнирной таблице, «Динамо» (0 очков) — четырнадцатое.
«Минск» — «Динамо» 3:2 (3:0)
Голы: Хващинский 1, Чаговец 41, Грибовский 45 — Шикавка 77 (пенальти), Бахарь 80
«Минск»: Леонов, Рыжук (Сазончик 71), Залеский, Чаговец, Прищепа, Шрамченко, Васильев, Хващинский (Васильев 85), Насибулин, Яроцкий, Грибовский (Ролович 55)
«Динамо»: Плотников, Риос, Швецов, Чиж (Ким 46), Динга, Сухоцкий, Горопевшек, Бахарь, Данило (Бручич 65), Климович (Олехнович 70), Шикавка
Главный тренер: Гуренко Сергей.
Предупреждения: Яроцкий 26, Горопевшек 44, Данило 51, Горопевшек 59, Залесский 64, Насибулин 71, Сазончик 76, Леонов 79
Удаление: Горопевшек 59
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