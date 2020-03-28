ГлавнаяНовости

«Минск» оказался сильнее «Динамо» в дерби

сегодня, 18:59
МинскЛоготип футбольный клуб Минск3 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоМатч завершен

«Минск» обыграл минское «Динамо» в дерби в рамках 2-го тура чемпионата Беларуси. «Минск» (6 очка) лидирует в турнирной таблице, «Динамо» (0 очков) — четырнадцатое.

«Минск» — «Динамо» 3:2 (3:0)
Голы: Хващинский 1, Чаговец 41, Грибовский 45 — Шикавка 77 (пенальти), Бахарь 80

«Минск»: Леонов, Рыжук (Сазончик 71), Залеский, Чаговец, Прищепа, Шрамченко, Васильев, Хващинский (Васильев 85), Насибулин, Яроцкий, Грибовский (Ролович 55)

«Динамо»: Плотников, Риос, Швецов, Чиж (Ким 46),  Динга, Сухоцкий, Горопевшек, Бахарь, Данило (Бручич 65), Климович (Олехнович 70), Шикавка
Главный тренер: Гуренко Сергей.

Предупреждения: Яроцкий 26, Горопевшек 44, Данило 51, Горопевшек 59, Залесский 64, Насибулин 71, Сазончик 76, Леонов 79

Удаление: Горопевшек 59

Ранее БАТЭ уступил «Славии».

Все новости
БАТЭ, уступив «Славии», проиграл второй матч подряд в чемпионате
Сегодня, 17:09 Комментарии6
Гол Милевского принёс «Динамо» победу над «Слуцком»
Сегодня, 14:59 Комментарии2
Гол Угарковича принес «Ньюкасл Джетс» победу над «Мельбурн Сити»
23 марта ВидеоКомментарии5
«Минск» добился волевой победы над «Белшиной»
22 марта Комментарии3
«Слуцк» обыграл «Славию». В матче было 5 пенальти и удаление
22 марта Комментарии13
«Уфа» победила «Тамбов» в виртуальном матче 23-го тура РПЛ
22 марта ВидеоКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 19:18
Молодцы! С победой!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100