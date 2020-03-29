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«Неман» обыграл «Витебск» благодаря голам Кадимяна и Кантарии

сегодня, 19:52
НеманЛоготип футбольный клуб Неман (Гродно)2 : 0Логотип футбольный клуб ВитебскВитебскМатч завершен

В матче 2-го тура чемпионата Белоруссии «Неман» на своем поле обыграл «Витебск» благодаря голам Гегама Кадимяна и Георги Кантарии.

В турнирной таблице «Неман» поднимается на седьмую строчку (3 очка), «Витебск» опускается на 11-е место (3 очка).

Гродно, стадион ЦСК Неман

«Неман» — «Витебск» 2:0 (0:0)
Голы: Кадимян 51, Кантария 58 (пенальти)

«Неман»: Дудар, Васильев, Кантария (Вегерья 86), Стойкович, Забелин, Слабашевич, Легчилин, Яцкевич (Рассадкин 46), Якимов, Коваль (Лешко 67), Кадимян
Главный тренер: Ковалевич Игорь.

«Витебск»: Сороко, Назаренко, Клопоцкий, Басилио да Силва (Теверов 64), Скитов, Чалов, Кавальсанте Мело, Матвеенко (Дробыш 88), Волков , Гуренко, Николаеску (Силва Насименто Сантос 64)
Главный тренер: Ясинский Сергей.

Предупреждения: Чалов 31, Гуренко 42, Легчилин 49, Басилио да Силва 57, Матвеенко 62, Кантария 79

В прошлом туре «Неман» уступил «Ислочи».

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23 марта ВидеоКомментарии5
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6mrtbk_ps5v9
6mrtbk_ps5v9
сегодня в 19:56
Ожидаемая победа.
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