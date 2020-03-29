«Неман» обыграл «Витебск» благодаря голам Кадимяна и Кантарии

В матче 2-го тура чемпионата Белоруссии «Неман» на своем поле обыграл «Витебск» благодаря голам Гегама Кадимяна и Георги Кантарии.
В турнирной таблице «Неман» поднимается на седьмую строчку (3 очка), «Витебск» опускается на 11-е место (3 очка).
Гродно, стадион ЦСК Неман
«Неман» — «Витебск» 2:0 (0:0)
Голы: Кадимян 51, Кантария 58 (пенальти)
«Неман»: Дудар, Васильев, Кантария (Вегерья 86), Стойкович, Забелин, Слабашевич, Легчилин, Яцкевич (Рассадкин 46), Якимов, Коваль (Лешко 67), Кадимян
Главный тренер: Ковалевич Игорь.
«Витебск»: Сороко, Назаренко, Клопоцкий, Басилио да Силва (Теверов 64), Скитов, Чалов, Кавальсанте Мело, Матвеенко (Дробыш 88), Волков , Гуренко, Николаеску (Силва Насименто Сантос 64)
Главный тренер: Ясинский Сергей.
Предупреждения: Чалов 31, Гуренко 42, Легчилин 49, Басилио да Силва 57, Матвеенко 62, Кантария 79
В прошлом туре «Неман» уступил «Ислочи».